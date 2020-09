Rihanna este cea mai ascultată cântăreaţă în timpul partidelor de sex

Rihanna este celebră pentru că a găsit iubirea într-un loc fără speranţă. Iar acum îi ajută şi pe alţii să o găsească, poate chiar pe tine. Rihanna este cântăreaţa cea mai ascultată de cupluri în timpul partidelor de sex, potrivit unui top realizat de Spotify, condus de The Weeknd. Rapperul canadian este fruntaş şi în topul celor mai populari cântăreţi pentru sexul solo.



Topul pieselor preferate de cupluri pentru a intra în atmosferă este condus de "All The Time", al lui Jeremih, în timp ce "I Touch Myself", a lui Divinyls, ocupă primul loc în clasamentul pieselor alese pentru autosatisfacere, secondat de explicitul "Sex With Me" al Rihannei.



Artista originară din Barbados se dovedeşte încă o dată o femeie cu talente diverse, având în vedere că, recent, a anunţat, în asociere cu Jack Dorsey, şeful Twitter, o donaţie de 15 milioane de dolari pentru servicii de sănătate mintală.