Rolling Stones îl vor da în judecată pe Donald Trump dacă preşedintele continuă să le folosească piesele în scopuri politice

Ani de zile, preşedintele american Donald Trump a folosit în campaniile sale electorale hiturile consacrate ale unor artişti rock şi pop împotriva voinţei acestora.

Rolling Stones au anunţat printr-un comunicat că este ultima oară când preşedintele Donald Trump le va folosi piesele în scopuri politice. Au încercat de-a lungul timpului să-l împiedice pe Trump să folosească piesa „You Can't Always Get What You Want” drept melodia pe care pleacă atunci când încheie un discurs în timpul campaniei electorale. Trupa ameninţă că va exista un proces dacă preşedintele va continua să folosească melodia fără acordul artiştilor.

"În ciuda directivelor de încetare conduse faţă de Donald Trump în trecut, Rolling Stones ia măsuri suplimentare pentru a-l exclude de la folosirea pieselor trupei în oricare dintre viitoarele sale campanii politice. Utilizarea neautorizată a melodiilor va constitui o încălcare a acordului de licenţă. Dacă Donald Trump nu ia în considerare excluderea şi persistă, atunci se va confrunta cu un proces pentru încălcarea drepturilor de autor şi utilizarea muzicii în scopuri neautorizate", arată comunicatul celor de la Stones.

Trump a început să utilizeze piesa „You Can't Always Get What You Want” ca melodie de ieşire după terminarea discursurilor din cadrul campaniei electorale încă din 2016. Prin aceasta, Trump a transmis faptul că aşteptările trebuie temperate.