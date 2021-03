Sinteza ”Ochii pe mine.” Actriţa Doiniţa Oancea: ”Am înţeles că există nişte regizori de film care nu vor să ia în proiectele lor actori care au jucat în telenovele şi seriale” / ”Toată lumea trebuie să pară cumva altceva decât este ca să dea bine la public”

Invitată în emisiunea ,,Ochii pe mine!”, actriţa Doiniţa Oancea îţi spune cum a intrat în lumea actoriei, dar şi care au fost provocările de care s-a lovit de-a lungul timpului.

Cât despre roluri avute, dar şi roluri dorite, Doiniţa Oancea mărturiseşte că i-ar plăcea să joace şi roluri de fată rea, deoarece consideră că i-ar ieşi de minune. Îţi spune însă şi care este criteiul principal de care ţine cont atunci când hotărăşte să accepte un rol.

Doiniţa Oancea: ,,Mai greu cu nuditatea la mine!”

,,Întotdeauna personajele pe care le-am interpretat aveau un suflet bun. (…) Îmi place foarte mult să joc, dar contează foarte mult cine face, ce face, de ce calitate, de ce factură. (…) Mai greu cu nuditatea la mine. Se spune că un actor trebuie să le poată face pe toate, dar cred că am chestia asta”, conchide actriţa.

Doiniţa Oancea: ,,Hai să fiu şi eu fată rea!

,,Nu am primit niciodată propuneri să joc în filme artistice. Am înţeles că există nişte regizori de film care nu vor să ia în proiectele lor actori care au jucat în telenovele şi seriale. Mi-ar plăcea să am un rol şi, de ce nu, negativ. Prea am avut numai roluri de fată bună, hai să fiu şi eu fată rea.”

Doiniţa Oancea: ,,Cum mă vezi pe stradă, mă vezi şi pe Instagram!”

Doiniţa Oancea mărturiseşte că acceptă criticile constructive, dar nu şi răutăţile. Tocmai de aceea, susţine că, pe reţelele de socializare, nu şterge niciodată comentariile oamenilor, atâta vreme cât ele sunt decente, chiar dacă conţin şi critici în ceea ce-o priveşte.

Deşi este în lumina reflectoare, fiind o femeie frumoasă şi o actriţă cunoscută, Doiniţa Oancea susţine că nu pozează niciodată în ceea ce nu este. Mai mult, actriţa respinge acest gen de promovare, preferând să se arate publicului aşa cum este ea în viaţa de zi cu zi.

”Ştiu că se practică, ştiu că se poartă, ştiu că este cumva un must în zona asta a show-bizz-ului, nu vorbim doar de actori. Toată lumea trebuie să pară cumva altceva decât este ca să dea bine la public, ca să prindă, ca să nu ştiu ce. Eu sunt cumva mai atipică şi asta ştiu şi colegii mei. Sunt la fel cum sunt în viaţa mea proprie şi personală. Cum mă vezi pe stradă, mă vezi şi pe instagram. Imaginea mea este fix cum este Doiniţa Oancea.”

Doiniţa Oancea:,,Îmi place naturaleţea lui...”

Doiniţa Oancea ne dezvăluie care este actorul român alături de care şi-ar dori să joace într-un film. Cine ştie, poate 2021 pe lângă pandemie şi restricţii, îi va aduce şi rolul mult visat!

,,De la noi, mi-ar plăcea foarte mult să joc cu Andi Vasluianu. Îmi place naturaleţea lui, felul cu care îşi abordează personajele.”