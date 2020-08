The Rock va lupta cu Superman. Dwayne Johnson va juca rolul principal în „Black Adam”

Dwayne „The Rock” Johnson a publicat pe reţelele de socializare că va juca într-un film de la DC. Va avea rolul principal în filmul „Black Adam”. Fanii au fost foarte încântaţi de anunţul lui The Rock şi vor să îl vadă cum se luptă cu Superman. Cei mai cunoscuţi eroi DC sunt Superman, Batman, Wonder Woman şi The Flash.

The Rock a fost cel mai bine plătit actor din 2019. A încasat peste 89 de milioane de dolari din filme.

The hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

BLACK ADAM arrives TOMORROW at #DCFanDome.

He’s coming to crush them all. #ManInBlack #BLACKADAM pic.twitter.com/2jiHT62jED