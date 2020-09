Un actor de la Hollywood a fost eliminat din producţia unui serial îndrăgit în urma remarcilor rasiste făcute pe Twitter

Hartley Sawyer nu va face parte din al şaptelea sezon al „The Flash” după ce vechile sale tweeturi rasiste şi misogine au reapărut online. Sawyer, care îl interpretează pe Ralph Dibny sau Omul Elastic în serialul cu super-eroi, a fost concediat luni din cauza tweeturilor rasiste şi sexiste din 2012 - 2014.

Sawyer şi-a cerut scuze prin intermediul Instagram după ce vechile sale remarci au ieşit la suprafaţă, însă, nu a fost suficient ca să nu-şi piardă rolul în producţia marca Warner Bros.

Actorul a declarat faptul că prietenii i-au deschis ochii cu privire la comportamentul adoptat cu ani în urmă, iar acest lucru l-a ajutat să evolueze într-un adult mai responsabil.

Producătorul emisiunii, Eric Wallace, a emis o declaraţie comună cu Warner Bros prin care anunţă că Sawyer nu se va întoarce pentru următorul sezon al „The Flash”, din cauza acţiunilor sale regretabile din trecut.

My statement regarding Hartley Sawyer and THE FLASH. pic.twitter.com/hni0MxOWZU