Vedetele incurajează oamenii să sprijine business-urile locale. Sînziana Sooper şi DJ-ul Sasha Lopez îţi împărtăşesc câteva exemple

În perioada pandemiei, multe business-uri au avut de suferit atât din cauza scăderii vânzărilor cât şi din pricina închiderii unor afaceri care nu au putut să supravieţuiască. Mulţi artişti încearcă să ajute în această perioadă prin cumpărături sau promovare.

Sînziana Sooper promovează pe contul ei de Instagram atât locuri şi frumuseţi ale României, cât si mici antreprenori. Sînziana a călcat de curând pragul unui magazine de artă din capitală, unde a făcut şi câteva fotografii pentru promovarea business-ului. Influenceriţa spune că afacerea e a doamnei Maria, în vârstă de 85 de ani, care îşi promovează lucrările în magazine. Pasiunea doamnei ipsosar a determinat-o pe Sînziana să o ajute în promovarea magazinului în online.

Sînziana Sooper, influencer: Am ales să promovez business-ul doamnei Maria în primul rând pentru că admir enorm munca dânsei şi ador arta pe care o face şi în al doilea rând pentru că mi-am dat seama că ar fi un real ajutor pentru ea. Dânsa nu are nici pagină de Facebook, nici de Instagram, nici site, aşa că oamenii din online nu aveau cum să afle de ea şi i-am dat eu o mână de ajutor. Şi chiar am primit mesaje de la foarte mulţi oameni care s-au dus la atelier şi şi-au cumpărat tot felul de minunăţii în urma reclamei pe care au văzut-o la mine.

Un alt artist care pune preţ pe calitatea alimentelor şi asta pentru că este şi vegan, este Sasha Lopez. DJ-ul a devenit de câteva luni şi tătic şi ţine neaparat ca atunci când vine de la cumpărături să aducă acasă produse bio. Sergei, pe numele lui real, spune că preferă să cumpere de la producătorii de alimente locali.

Sasha Lopez: Sincer vă zic, susţin producţia autohtonă înainte de pandemie, pentru că avem produse foarte bune. Începând cu cozonaci şi terminând cu zacuscă, susţin afacearea locală, afaceri de familie, business-urile mici, cumpărarea lor online, din piaţă, orice nu găseşti în market-urile mari. Pentru că am două fete în casă şi vreau ca ele să fie sănătoase şi consider că produsele româneşti chiar sunt foarte, foarte bune.