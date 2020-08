Suntem în primul weekend în care restricţiile de deplasare s-au relaxat în România. Românii profită.

”Suntem din Ploieşti şi toată lumea a plecat la munte şi ca să evităm groaznica aglomeraţie de pe Valea Prahovei am preferat să o luăm noi spre Bucureşti că era şoseaua liberă”, a declarat Marilena Stănescu.

”Am văzut că lumea a început să iasă din casă. Nu mă bucură prea mult gândul ăsta. Există un risc de răspândire mai mare dacă se adună din ce în ce mai multe persoane în unele locuri, mai ales parcuri. Din păcate e o terasă privată, dar n-am mai auzit de mult muzică de fundal. Stând în cartierul Militari, am mai auzit, aşa, la vecini, manele. Acum am făcut o tură în jurul lacului Snagov. Am încercat să găsesc un loc la care am fost acum trei ani şi nu l-am găsit. Acum vreau să fac dreapta pe străduţă şi să-l regăsesc şi să-l reexperimentez zona cu noua mea iubită”, a precizat şi Alexandru Onofrei.

Aşadar românii reuşesc să se bucure de aceste două zile în care restricţiile legate de apropierea socială nu au un regim atât de clar din punct de vedere legal.