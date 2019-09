50 de ani de la lansarea ”Abbey Road”. Primul videoclip oficial Beatles, lansat la aproape jumătate de secol de la destrămarea trupei | VIDEO

”Here Comes The Sun”, primul videoclip oficial al trupei Beatles, a fost dat publicităţii la finalul lunii septembrie pentru a marca 50 de ani de la lansarea albumului ”Abbey Road”, arată platforma New Musical Express

