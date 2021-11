A fost descoperită o nouă specie de dinozaur. Cum a fost numit acesta

Atât Iguanodon cât şi Mantellisaurus aveau un nas drept şi plat, în timp ce Brighstoneus avea unul rotunjit, a spus el. Brighstoneus avea, de asemenea, mai mulţi dinţi, care erau concepuţi pentru a mesteca, a adăugat Lockwood.

În perioada Cretacicului inferior, iarba şi plantele cu flori nu erau disponibile pe scară largă, aşa că dinozaurul a trebuit probabil să mănânce plante rezistente, cum ar fi ace de pin şi ferigi, a spus el.

Folosind oasele coapsei şi femurului, oamenii de ştiinţă au estimat că dinozaurul avea o lungime de aproximativ 8 metri şi cântărea în jur de 1.000 de kilograme.

Înainte de această descoperire, oamenii de ştiinţă desemnau toate oasele delicate găsite pe insulă drept Mantellisaurus, în timp ce oasele mai mari erau catalogate drept Iguanodon.

„Brighstoneus arată că a existat o diversitate mai mare în rândul iguanodonţilor din Cretacicul inferior decât ne-am dat seama", a declarat Lockwood.

De asemenea, specimenele Brighstoneus erau cu 4 milioane de ani mai vechi decât oasele de Mantellisaurus, astfel încât s-ar putea argumenta că este puţin probabil să fie vorba de aceeaşi specie din cauza intervalului mare de timp dintre cele două, a precizat el.

„Descrierea unor noi specii de dinozauri este primul pas pentru a pune cap la cap cum arătau aceste ecosisteme din trecut şi pentru a afla cum s-au schimbat de-a lungul timpului", a spus el.

Studiul care a denumit Brighstoneus simmondsi a fost publicat miercuri în Journal of Systematic Palaeontology.

Say hello to Brighstoneus simmondsi! This new dinosaur was only discovered some 40 years after it was unearthed.



Watch as Museum scientist Dr Jeremy Lockwood explains how a little sleuthing in a museum collection allowed him to make this exciting new discovery. pic.twitter.com/JHEro6mMbT