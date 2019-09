A murit Robert Frank, celebrul fotograf american care a surprins vieţile oamenilor de la „marginea” socieţăţii din SUA | FOTO

Frank a contribuit major la generaţia Beat, alături de scriitorul Jack Kerouac, şi a publicat, la editura Robert Delpire, o carte care i-a adus celebritatea şi care a deviat arta fotografiei pe un nou făgaş, "The Americans".

Realizate cu ajutorul unei camere foto Leica de 35 de milimetri, cele 83 de imagini în alb şi negru sunt considerate capodoperele sale şi sunt concentrate pe figuri "marginale" din viaţa Americii, precum cupluri de adolescenţi, muncitori din fabrici şi biciclişti.

RIP Robert Frank. Frank died yesterday at the fine age of 94. He will be remembered for his pioneering street photography, as typified by his 1958 collection "The Americans". "The photographs were notable for their distanced view of high and low strata of American society." pic.twitter.com/nHWNZOWfMj