Actor din filmul ”Hobbitul”, filmat în timp ce dansa gol puşcă ”Haka” la Sarmizegetusa. Cum au reacţionat agenţii de pază | FOTO

Cunoscutul actor din Noua Zeelandă Manu Bennett, care a jucat în producţiile ”Sapartacus” şi ”Hobbitul”, a dansat gol puşcă Haka (dans tradiţional neo zeelandez) la cetatea Sarmizegetusa Regia, din judeţul Hunedoara.

Actorul, care a jucat în filmele ”The Hobbit: The Battle of the Five Armies” şi ”The Hobbit: The Desolation of Smaug”, a intrat dezbrăcat în templul mare circular din situl UNESCO şi a început să danseze Haka, un dans-ritual al populaţiei maori din Noua Zeelandă. El a fost văzut de agenţii de pază şi oprit la scurt timp, scrie glasul-hd.ro.

Înainte de a apărea imaginile cu el dezbrăcat pe internet, actorul a postat o fotografie cu el la Sarmizegetusa pe Instagram.

”Acesta este templul antic al Daciei. Dacii au ocupat acest oraş din munţi până când romanii au venit şi l-au distrus complet, eliminând din istorie imaginile şi cultura Daciei. La sud, acelaşi lucru li s-a întâmplat şi Tracilor. Acest loc are o rezonanţă spirituală aparte.(...) Îmi cer scuze faţă de paznicii care au fost alarmaţi când am izbucnit în Haka, pentru a uni sau poate pentru a reuni spiritul Maori cu Dacii”, este mesajul actorului pe contul său de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Manu Bennett (@manubennett) on May 29, 2019 at 8:07am PDT May 29, 2019 at 8:07am PDT

Potrivit sursei citate, în incinta sitului nu erau alţi turişti atunci când actorul a început să danseze dezbrăcat. Videoclipul cu actorul Manu Bennett poate fi urmărit AICI. Atenţie, imaginile conţin nuditate!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.