Actorii străini din "Oh, Ramona!" exultă după ce filmul a adunat un sfert de milion de spectatori | FOTO

Actorii străini din "Oh, Ramona! " exultă după ce filmul a adunat un sfert de milion de spectatori

Succesul peliculei şi publicul din România sunt apreciate de distribuţia internaţională a filmului regizat de Cristina Jacob.

Prezent pe genericul filmului nominalizat la premiile Oscar din acest an "The Favorite/ Favorita", Basil Eidenbenz a urmărit uimit cum succesul său internaţional abia se apropie de 30.000 de spectatori în România, în timp ce comedia românească în care a jucat stabileşte recorduri de audienţă.

"A fost o experienţă minunată să fiu parte din acest film. Cred că atât cartea, cât şi filmul au avut un impact enorm asupra unei întregi generaţii din România şi sper că impactul va continua să existe şi pentru generaţiile viitoare. Deşi petrec cel mai mult timp în Londra, cu siguranţă voi continua să mă întorc în România, pentru ospitalitatea şi bunătatea cu care am fost întâmpinaţi în timpul filmărilor", mărturiseşte Basil Eidenbenz, cel care l-a interpretat pe Alin.

Aggy K. Adams, care interpretează în film rolul Ramona, declară: "Este minunat tot ce se întâmplă în România cu filmul «Oh, Ramona». Am avut parte de cel mai frumos public şi vă mulţumesc pe calea asta pentru toate mesajele. Este primul meu rol principal şi sunt extrem de mândră de rezultat. Mulţumesc, Cristina Jacob, pentru tot. Mulţumesc vouă că aţi mers în număr atât de mare la film, sunt foarte recunoscătoare".

Actriţa Holly Horne, interpreta personajului Anemona, spune: "Sunt norocoasă că am avut şansa să joc rolul Anemonei şi că fac parte dintr-o producţie de aşa mare succes. Mulţumesc, România, pentru extraordinara primire.”

Andromeda Godfrey îşi arată, de asemenea, entuziasmul faţă de publicul român: "Sunt atât de încântată să fac parte din fenomenul «Oh, Ramona!». Mi-a plăcut enorm să joc personajul Alfred, mama lui Andrei, şi e minunat că atât de mulţi oameni vin să ne privească şi să se distreze la cinema! Este fantastic că «Oh, Ramona!» este atât de iubit de public. Mulţumesc, tuturor, că aţi venit să-l urmăriţi!".

"Mă bucur că am ajuns prin personajul meu, Silviu, la o audienţă atât de mare. România a fost extrem de primitoare cu mine. M-am distrat la filmări şi am avut parte de cea mai tare perioadă din viaţa mea. Mulţumesc întregii echipe", completează Leonard Boudreau, actorul care îl joacă pe prietenul personajului principal din "Oh, Ramona!".

Melanie Ebanks, de asemenea, mulţumeşte publicului: "Wow, este uimitor câţi oameni au ieşit să vadă «Oh, Ramona!» Vă mulţumesc tuturor celor care şi-au făcut timp pentru a susţine acest film. Asta înseamnă mult pentru noi toţi".

Bogdan Iancu, singurul român care joacă unul dintre rolurile principale în "Oh, Ramona!", adaugă: "250.000 de oameni! Dacă stau să mă gândesc, n-am văzut în viaţa mea atâtea zerouri. Vă mulţumesc enorm pentru tot sprijinul acordat, pentru că veniţi în continuare la film cu inima deschisă. Toată situaţia asta este overwhelming pentru mine şi nu pot decât să mă simt mândru de ceea ce am realizat împreună".

"Oh, Ramona!" este prima producţie românească ajunsă vreodată la încasări de peste un milion de dolari. După doar cinci săptămâni în cinematografele româneşti, filmul a adunat peste un sfert de million de spectatori în sălile de cinema. Cu un total de 250.907 de spectatori, potrivit cifrelor publicate de cinemagia.ro, comedia "Oh, Ramona!", regizată de Cristina Jacob, este lider în încasările din box office-ul românesc pentru premierele din 2019.

