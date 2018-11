Actorul Alec Baldwin, reţinut şi eliberat, după o altercaţie pentru un loc de parcare

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliţie a declarat, vineri, pentru BBC că actorul a fost reţinut sub acuzaţia de atac.

Potrivit reprezentanţilor poliţiei, Baldwin a susţinut că un membru al familiei sale îi ţinea liber un loc de parcare, când un alt bărbat l-a ocupat înaintea sa.

Alec Baldwin’s alleged victim says he's 'sore' but will 'be fine' following parking spot altercation https://t.co/Q2m3QrCzMU