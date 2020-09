Alpinistul legendar al Everestului, Ang Rita, zis ”Leopardul zăpezii”, care a urcat muntele fără mască de oxigen, a murit la 72 de ani

Alpinistul legendar al Everestului, Ang Rita Sherpa, poreclit „leopardul zăpezii” pentru că a urcat pe cel mai înalt munte din lume de 10 ori fără oxigen îmbuteliat, a murit la vârsta de 72 de ani, au declarat oficialii pe 21 septembrie.

Toate ascensiunile pe cel mai înalt munte din lume efectuate între 1983 şi 1996 de Ang Rita au fost făcute fără butelii de oxigen.

Bărbatul a suferit de afecţiuni ale creierului şi ficatului şi a murit la domiciliul său din capitala nepaleză Kathmandu, a declarat nepotul său, Phurba Tshering.

Ang Rita a fost cunoscut drept „leopardul zăpezii” pentru abilităţile sale de alpinist.

Trupul va fi plasat la un Sherpa Gomba, sau un loc sfânt, din Kathmandu, şi incinerat miercuri, conform tradiţiei sherpaşilor.

Mulţi alţi alpinişti au depăşit de atunci isprava lui Ang Rita, un membru al comunităţii stabilind un record de 24 de ascensiuni.

‘Snow Leopard’ Ang Rita Sherpa, who climbed Mt Everest 10 times without bottled oxygen, dies



Sherpa, a native of Thamo village in Solukhumbu, last stood atop the world’s tallest mountain in 1996. https://t.co/pzF2O1yLMs