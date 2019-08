Angelina Jolie a trecut prin momente grele în ultimii ani: "Nu mi-a fost cel mai uşor, nu m-am simţit puternică"

Actriţa americană Angelina Jolie spune că "cei mai recenţi ani din viaţa sa nu au fost cei mai uşori" şi că, în multe momente, nu s-a simţit puternică şi "a trebuit să tragă de ea", potrivit contactmusic.com.

Actriţa în vârstă de 44 de ani a trecut, în ultimii ani, prin mai multe momente delicate, de la histerectomia suferită în 2015 până la separarea de soţul ei, actorul Brad Pitt, în 2016.

"Sunt o persoană obişnuită şi, mai ales în aceşti ultimi ani, nu a fost uşor şi nu m-am simţit foarte puternică. Este o problemă când nu te simţi puternică, când trebuie să tragi de tine", a declarat actriţa pentru E! News.

Jolie spune, însă, că, în prezent, se antrenează pentru rolul de supererou pe care îl va interpreta în filmul Marvel "The Eternals", iar acest lucru o ajută să îşi menţină o stare de spirit pozitivă.

Recent, fiul cel mare al Angelinei Jolie, Maddox, în vârstă de 18 ani, a decis să urmeze cursurile facultăţii de biochimie de la Universitatea Yonsei, din Seul, Coreea de Sud, iar actriţa spune că îi va fi dificil să stea departe de acesta.

"Sunt atât de mândră de el şi el era pregătit. Am fost emoţionată. Locuinţa noastră din Cambodgia (ţara de unde a fost adoptat Maddox, n.r.) este la o distanţă de doar şase ore, deci plănuiesc să îl ... hărţuiesc", a glumit Jolie.

Angelina Jolie, premiată cu Oscar în 2000, pentru rolul secundar din "Girl, Interrupted/Tinereţe furată", a mai fost nominalizată la premiile Academiei de film americane în 2009, pentru partitura din "Changeling/Schimbul", regizat de Clint Eastwood. A devenit celebră graţie rolului principal din franciza "Lara Croft" şi a jucat în multe producţii cu succes la public, precum "Mr. & Mrs. Smith/Domnul şi doamna Smith", "A Mighty Heart/Speranţa moare ultima", "Gia", "Gone in 60 seconds/Dispari în 60 de secunde", "Alexander/Alexandru", "Beowulf", "Wanted", "Kung Fu Panda" şi "Maleficent". Ea a debutat ca regizor în 2011, cu lungmetrajul "In the Land of Blood and Honey", nominalizat la Globurile de Aur. Al doilea lungmetraj regizat de actriţa americană, "Unbroken/De neînvins", a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai bune 10 pelicule ale anului 2014 întocmită de Institutul de Film American (American Film Institute/ AFI). Actriţa a mai regizat "By the Sea/Pe malul mării" (2015) şi "First They Killed My Father" (2017), nominalizat la Globurile de Aur şi BAFTA.

Jolie are şase copii, dintre care trei adoptaţi, şi este, din aprilie 2012, emisar special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.