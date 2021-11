”Grădina zoologică a animalelor dispărute" este un proiect demarat în 2020 de către directorul de creaţie Sebastian Koseda, care vă permite să observaţi şi să interacţionaţi cu reprezentări 3D ale animalelor sălbatice dispărute în propria casă, prin intermediul unui obiectiv Snapchat.

Puteţi privi delfinul învârtindu-se în apă sau în jurul persoanelor din încăpere. De asemenea, în imagini apar şi pungi de plastic care arată că deşeurile au invadat habitatul său.

„În general, feedback-ul este de genul: 'Oh, Doamne, wow, ce frumos! Este un delfin care înoată în sufragerie'", spune Koseda, în vârstă de 32 de ani, care locuieşte la Londra. „Şi apoi: 'Oh, Doamne, a dispărut. E foarte trist'. Deci, are impact. Este ca şi cum: "Oh, nu voi putea niciodată să văd asta în viaţa reală... aceste animale dispar în locuri pe care nu le putem vedea, cum ar fi în râul Yangtze", adaugă el. „Se întâmplă în continuare şi este cauzată în continuare de interacţiunea umană, perturbarea umană (şi) poluarea".

Peste tot în lume, numărul animalelor sălbatice este în declin. Potrivit unui raport recent al WWF, aproape două treimi din populaţia mondială de animale sălbatice a dispărut în ultimii 50 de ani, iar în prezent există peste 38.500 de specii ameninţate cu dispariţia, inclusiv 41% dintre amfibieni, 37% dintre rechini, 26% dintre mamifere şi 14% dintre păsări.

Iniţial, proiectul lui Koseda se va concentra pe cinci animale recent dispărute: delfinul baiji, ibexul pirenaic, rinocerul negru din Africa de Vest, leopardul înnorat din Formosan şi foca călugăr din Caraibe. Lentilele pentru delfin şi ibex au fost deja lansate, iar Koseda şi echipa sa lucrează în prezent la rinocer, pe care speră să le finalizeze în următoarele şase luni.

Koseda nu este singurul care foloseşte tehnologia pentru a vizualiza creaturi dispărute. Studioul SAOLA, cu sediul în Franţa, a colaborat cu Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris, folosind realitatea augmentată pentru a readuce la viaţă 11 specii dispărute sau pe cale de dispariţie, în cadrul unui proiect numit "Revivre". În 2016, Google Arts & Culture a încheiat un parteneriat cu peste 50 de instituţii de istorie naturală pentru a crea experienţe cu dinozauri în realitate virtuală.

Koseda, care îşi conduce propriul studio de design, Studio Koseda, spune că a început să se concentreze asupra propriilor proiecte abia în ultimii doi ani şi că "a vrut ca primele proiecte să fie în jurul problemelor de mediu".

Ideea sa pentru "Grădina zoologică a animalelor dispărute" a venit în urma unor conversaţii cu fratele său despre faptul dacă natura se vindecă sau nu în timpul pandemiei. Koseda spune: „Pur şi simplu a ridicat nişte întrebări şi cred că acesta este un mod de a explora mai departe această naraţiune şi de a vedea unde poate ajunge".

Project for @SnapLensStudio / @Google that I worked on sound design / music recently with @sebkoseda, the second instalment of the Zoo of Extinct Animals augmented reality project highlighting extinction. Happy with how it turned out, snapchat filter out now :) pic.twitter.com/GfVE9M6tbt