Aniversare pentru Intercontinental. 49 de ani de istorie

Călătoreşte cu gândul până în anii 70 şi imaginează-ţi ce impact are o clădire de 78 de metri în centrul Bucureştiului.

Hotel Intercontinental este singurul din Bucureşti cu sală de conferinţe şi centru de sănătate cu piscină, amplasate la 70 de metri înălţime. La etajul 19 este cel mai valoros apartament, Imperial, pe care îl poţi închiria în schimbul sumei de 1.500 de euro pe noapte. El a devenit cunoscut în 79 când a servit drept platou de filmare pentru scene din filmul Nea Mărin Miliardar, cel mai cunoscut şi cel mai vizonat film românesc. Celelalte preţuri variază, de la 400 de lei până la 1.500 de lei pe noapte, în funcţie de facilităţile pe care le doreşti, transmite corespondentul MEDIAFAX Irina Apetrii.

În cel mai scump apartament al hotelului, Amza Pellea filma scene care urmau să devină pagini de istorie. Fiica şi actriţa Oana Pellea îşi aminteşte că Intercontinentalul era localul preferat de tatăl ei.

Oana Pellea, actriţă: Din când în când tata mă scotea în oraş, ceea ce însemna Intercontinental şi mergeam jos în brasserie şi mâncam îngheţată de zmeură. Ţin minte, prima dată când am intrat, ce opulenţă, era podeaua, barul care era jos, mirosul..era un miros special. După ce a plecat tata, de câteva ori m-am dus şi am mâncat singură o îngheţată acolo şi am vorbit cu tata în gând.

Intercontinental a adus pentru prima dată în România conceptul de bufet suedez şi room-service. Primul patron, Gheorghe Leonte, a declarat în 89 pentru o publicaţie că Nicolae Ceauşescu a vizitat o dată hotelul, dar nu a fost încântat. Pentru mulţi hotelul a fost o aromă occidentală, într-o Românie comunistă.

Oana Pellea, actriţă: Da, aşa era. Era Occident.

Multe personalităţi s-au cazat în apartamentul Imperial de-a lungul vremii, precum Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Bill Gates sau Regina Sofiei a Spaniei. Hotel Intercontinental are o cifră de afaceri de 60 milioane de lei, anual.