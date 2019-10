Arheologii au descoperit o criptă cu patru sicrie ale unei familii nobile care a trăit acum 400 de ani - FOTO

Arheologii Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au descoperit în timpul lucrărilor de reabilitare a Bisericii Reformate din Huedin o criptă intactă cu 4 sicrie din secolul al XVII-lea, aparţinând unei familii nobile. Într-unul dintre sicrie a fost înmormântată o fetiţă.

Coordonatorul echipei de arheologi din cadrul MNIT, Csok Zsolt, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX că unul dintre sicrie a fost deschis, acesta aparţinând unei fetiţe de 3-4 ani, care a fost pusă pe un pat de flori, din care s-a identificat o crenguţă de rozmarin.

„Este o descoperire arheologică de senzaţie în cadrul lucrărilor de reabilitare, cu fonduri europene, a Bisericii Reformate din Huedin. În cadrul acestor proiecte, am efectuat cercetări arheologice prevetive, iar în acest caz, în interiorul bisericii, în zona absidei, am descoperit o criptă prăbuşită, iar sub ea, o altă criptă, care era intactă. Astfel de cripte au mai fost descoperite în Transilvania în urmă cu 120 de ani. În noua criptă sunt patru sicrie, două de adulţi şi două de copii. Am desfăcut un sicriu din lemn, ornamentat cu ţinte de argint, care aparţine unei fetiţe de 3-4 ani, iar pe o parte a sicriului era trecut numele acesteia, Banfi K., care aparţine unei familii nobile”, a spus Csok.

Potrivit arheologului, aranjamentul funerar din sicriu includea panglici de mătase, fetiţa fiind pusă în sicriu pe un pat de flori, din care s-a identificat o crenguţă de rozmarin.

De asemenea, fetiţa a avea pe cap o bonetă cu fire de argint iar hăinuţa era cu dantele şi mătase, conservate extrem de bine.

„Sicriele sunt, cel mai probabil, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea”, a mai spus Csok.

Potrivit acestuia, în momentul de faţă nu se ştie cine era această fetiţă, dar se lucrează la identificarea ei.

„Descoperirea este importantă mai ales datorită faptului că o astfel de cercetare multidisciplinară, care include conservatori, restauratori, chimişti, biologi, nu a fost făcută încă în România şi constituie un precedent de metodologie de cercetare a criptelor intacte”, a precizat arheologul MNIT.

În cursul zilelor următoare se vor deschide şi celelalte sicrie din cripta din Huedin.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.