Art Yourself Gallery, expoziţiile lunii noiembrie: Downloading current memory/ Transformatiuni continue

Art Yourself Gallery anunţă două expoziţii speciale pentru luna noiembrie. Este vorba despre "Downloading current memory" de Liviu Mihai şi "Transformatiuni continue" de Sorin Purcaru.

„Proiectul acesta nu este atât de unitar ca celelalte la care am lucrat, nici nu am vrut să fie pentru că nu am gândit doar un proiect, nu am cercetat o temă anume, mai multe chiar. Procesul creaţiei a fost foarte organic şi mai puţin sistematizat, e o selectie de lucrări făcute în ultimul an şi jumătate. Temele sunt destul de diferite între ele şi sunt preocupări ale mele de ordin interior care revin în actualitate sau sunt procese prezente transpuse în materie picturală. Făcându-mi o autoanaliză, observăm cum memorii foarte vechi revin în conştient şi mă fac să le reconsider artistic. Motivul cainelui sau compozitiile cu bibelou sunt elemente ale copilariei de fapt, profunzimea memoriei fiind foarte vastă, substraturile sunt numeroase. Un amestec de memorii vechi, politica actuala, ingrijorare spirituală, sexualitate, fatalitate, temeri şi speranţe, sunt toate adunate ca într-un cuptor bine închis care le frământă, iar creierul încearca să stabilească conexiunile dintre ele şi poate să le explice", spune Liviu Mihai, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

"Neliniştea şi frica de un pericol iminent nu este personală, ea există în conştiinţa comună, eu mi-o manifest doar în felul meu. Se poate aşeza confuzia de multe ori, informaţia e multă şi greu de subordonat. Recomand hardurile externe”, mai spune artistul.

Pe lângă "Downloading current memory", o altă expoziţie specială este cea a lui Sorin Purcaru- "Transformatiuni continue".

"Art is for me freedom to do what I want as I want. "Posibilitatea de a mă exprima liber , de a-mi construi lumi populate de fiinţe imaginare jumătate oameni jumătate altceva reprezintă pentru mine o condiţie indispensabilă a creaţiei. Îmi place să observ realitatea realitatea obiectivă prin oglinda propriei subiectivităţi. Născuţi la graniţa dintre materie şi energie, din interacţiunea focului cu metalul, oamenii mei se definesc în lumina intuiţiilor, a scânteii generatoare de structuri volumetrice expresive. Ei poartă deopotriva amprenta mea precum şi pe a celui ce le priveşte", spune Sorin Purcaru.

