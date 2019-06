Artista neconvenţională Valeria Stoica lansează “Be my friend”, o invitaţie muzicală indie rock

Artista neconvenţională din Republica Moldova, ascultată online în America, Italia si Turcia, care va concerta la Electric Castle şi în Germania, Valeria Stoica lansează “Be my friend”, o invitatie muzicala indie rock.

Valeria Stoica, cea care va concerta vara aceasta la Festivalul Electric Castle şi in Dortmund, Germania, în deschiderea concertului susţinut de cântăreaţa americana Lucy Dacus, lansează “Be my friend”, o invitaţie pe note muzicale la prietenie, frumos şi libertate. Cu un sound indie rock, cu un mesaj happy şi cu un ritm “de zburdat”, mai dansant decât tot ce a lansat până acum, noua piesă este o intersecţie de suflete dragi, este compusă în totalitate ca muzică şi vers de Valeria Stoica, clipul este filmat şi montat de Nicu Drăgan, iar stylingul este semnat de catre sora ei, Mihaela Stoica.

“Am inceput să scriu piesa în timp ce îmi imaginam cum ar arăta o lume în care toţi am fi prieteni. Pare o naivitate acest scenariu imaginar, însă este atât de frumos să crezi asta. Chiar dacă am conştientizat că sunt naivă, am dus mai departe gândul şi dorinţa şi asta mi-a dat o stare de bine şi cumva am realizat că dacă tu crezi că eşti într-o lume mai bună, la un moment dat ea chiar devine mai bună”, mărturiseşte Valeria esenţa piesei ei noi.

Valeria a cărei muzica indie a cucerit deja radiourile online din Europa si SUA, a filmat videoclipul piesei “Be my friend” spontan, inspirată doar de frumuseţea naturii şi de fericirea pe care o simţea în timpul unei vacanţe alături de câţiva prieteni dragi: “Nu e un clip oficial, cu un scenariu prestabilit, eram într-o vacanţă şi era atât de frumos acolo încat am transformat brusc vacanţa în lucru. M-au impresionat natura, oceanul, munţii, vulcanul, lumina. Am început să filmăm la un apus şi am continuat în fiecare zi care a urmat şi in care găseam ceva copleşitor de frumos. Ne opream, filmam, dansam, eram fericită şi porneam iar la drum”.

Valeria a inceput de la 8 ani să cânte la chitară, când tatăl ei a înscris-o la Şcoala de Muzica.Vocea şi-a descoperit-o la 16 ani, după ce a ascultat artişti indie internationali pe YouTube şi a făcut primul cover după Damien Rice.Valeria Stoica este un om-orchestră, ştie să cânte la chitara, pian, bas, trompeta şi violoncel şi îşi compune în totalitate muzica pe care o lansează.

Valeria este unul dintre artistii Uninvited Artists, o comunitate de artişti independenţi şi label care acopera o nisa muzicală de la electro si pop punk pana la jazz şi indie rock din România. Printre artiştii Uninvited se numara Nopame, Groovy Bastards (Trupa Ioanei Visinescu), Are You Anywhere, Bad July (Iuliana Dobre), Deja Who (Ana Bancescu), August Day. Sub deviza ”A fi Uninvited înseamnă a fi fără limite”, comunitatea de artişti crede in libertate si in puterea unui grup unit si ca doar împreună pot fi mult mai puternici decât au fost vreodată separat.

