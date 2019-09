ASCULTĂ RADIO SMART | Jonny Greenwood, de la Radiohead, şi-a lansat casă de discuri pentru muzică clasică

Jonny Greenwood, chitaristul trupei Radiohead, şi-a lansat casă de discuri pentru muzică clasică, iar primele albume produse de companie vor apărea pe piaţă pe 24 septembrie, arată Smart Radio, care păstrează un loc pentru piesele grupului britanic în playlist-ul zilei.

Octatonic este un mod de "a prezenta interpreţii pe care îi întâlnesc în lumea muzicii clasice contemporane", a explicat Greenwood pe site-ul casei de discuri.

În afară de faptul că va produce "micile idei" ale lui Greenwood care nu au fost niciodată înregistrate, Octatonic va sprijini muzicieni britanici tineri şi va promova genul clasic la scară mai largă, potrivit dazeddigital.com.

Greenwood a compus multe piese de muzică clasică, dar şi coloane sonore pentru filme precum "There Will Be Blood" şi "Phantom Thread".

Jonny Greenwood este membru Radiohead, o trupă de rock alternativ din Oxfordshire, Marea Britanie. Din formaţie mai fac parte Thom Yorke, Ed O'Brien, Colin Greenwood şi Phil Selway. De-a lungul carierei, trupa Radiohead a vândut peste 30 de milioane de albume şi a primit numeroase trofee importante, inclusiv trei premii Grammy şi şapte NME Awards.

Piesele trupei Radiohead se regăsesc în playlist-ul Smart Radio.

