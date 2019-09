ASCULTĂ RADIO SMART | The 1975 şi The xx, printre peste 2.000 de nume din muzică implicate într-o campanie pentru mediu

Peste 2.000 de personalităţi şi companii din domeniul muzicii din Marea Britanie, printre care trupele The 1975 şi The xx, au semnat o petiţie prin care cer urgentarea măsurilor pentru protejarea mediului, arată Smart Radio, care păstrează un loc pentru piesele acestora în playlist-ul zilei.

Music Declares Emergency (MDE) este o iniţiativă a industriei muzicale britanice care a fost lansată în vara acestui an, cu sprijinul unor companii şi instituţii precum AIM, Abbey Road Studios, The BRIT School etc., potrivit dazeddigital.com.

Declaraţia pentru urgentarea măsurilor de protejare a mediului a strâns peste 2.000 de semnături, de la instituţii şi muzicieni precum BPI, The BRITs, Kobalt Music Group, The Musicians’ Union şi Rough Trade Shops.

MDE a anunţat că mai multe case de discuri independente, precum XL, Young Turks, Full Time Hobby şi Ninja Tune, vor participa la o grevă care va avea loc vineri, în Piaţa Parlamentului din Londra.

Trupa The 1975 s-a asociat cu o cunoscută activistă pentru mediu, Greta Thunberg, pentru piesa "The 1975", de pe următorul album "Notes on a Conditional Form". Astfel, încasările generate din vânzarea piesei vor fi donate mişcării pentru mediu Extinction Rebellion. Jamie Oborne, managerul The 1975, a spus că membrii trupei încearcă să minimalizeze impactul asupra mediului, eliminând produsele din plastic şi comercializând produse dedicate ecologice.

