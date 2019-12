Ascultă SMART RADIO. Billie Eilish va lansa vineri un album live în ediţie limitată. Videoclipul inedit care anunţă noul album

Cântăreaţa Billie Eilish va lansa un album live la Third Man Records, casa de discuri deţinută de Jack White, anunţă Smart Radio, postul care păstrează un loc special în playlist pentru muzica tinerei interprete.

Albumul lansat într-o ediţie limitată pe vinil include varianta acustică a piesei “Bad Guy”.

Billie Eilish şi Finneas O’Connell, fratele şi producătorul artistei au prezentat în variantă acustică mai multe piese ale cântăreţei la Third Man Records în faţa unui mic grup alcătuit din rude, prieteni şi câţiva fani.

Recitalul este lansat vineri ca disc pe vinil, în magazinele deţinute de casa de discuri în Nashville şi Detroit. Un videoclip care o surprinde pe cântăreaţă aruncând cu vopsea pe copertele albumelor în ediţie limitată a fost publicat de cei de la Third Man Records şi poate fi văzut mai jos.

Billie Eilish a debutat cu albumul ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Cântăreaţa în vârstă de 17 ani a primit şase nominalizări pentru premiile Grammy din 2020.

Piesele interpretate de Eilish se găsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio AICI.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.