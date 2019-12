Ascultă SMART RADIO. Coldplay sărbătoreşte fiecare religie, rasă şi culoare în noul videoclip "Everyday Life". VIDEO

Coldplay a lansat videoclipul pentru recentul lor single "Everyday Life", preluat de pe noul album al trupei, cu acelaşi titlu, anunţă Smart Radio, care păstrează un loc pentru piesele trupei în playlist-ul său.

În videoclipul regizat de Karena Evans - care a semnat şi clipurile lui Drake "God's Plan" şi "In My Feelings" - Chris Martin şi colegii săi de trupă, Guy Berryman, Will Champion şi Jonny Buckland, cântă împreună pe o plajă la apusul soarelui, în timp ce imagini emoţionante din toată lumea se întrepătrund cu acest cadru, arată NME.

Videoclipul, în stil globetrotter, a fost filmat în mai multe ţări, printre care şi Africa de Sud, Maroc şi Ucraina.

"Everyday Life" este al doilea single de pe cel de-al optulea album de studio al trupei, care a fost lansat luna trecută.

Acest album abordează teme precum războiul, rasismul, credinţa, controlul armelor, schimbări climatice, brutalitatea poliţiei şi multe altele şi este o dovadă că trupa este mult mai curajoasă decât s-a crezut până acum.

Trupa rock Coldplay a fost formată în Londra, în 1998, şi îi are componenţă pe solistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi bateristul Will Champion. Coldplay s-a bucurat de succes internaţional începând din anul 2000, odată cu lansarea single-ului "Yellow", de pe albumul "Parachutes", ce a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Grupul este cunoscut pentru piese precum "In My Place", "The Scientist", "Clocks", "Speed of Sound", "Viva La Vida" şi "Paradise". De-a lungul carierei, trupa a primit numeroase distincţii, printre care se numără nouă premii Brit, şapte Grammy şi şase MTV Video Music Awards.

