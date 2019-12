Ascultă SMART RADIO. Ed Sheeran a fost încoronat artistul deceniului în Marea Britanie

Ed Sheeran a fost numit oficial artistul deceniului în Marea Britanie, după ce piesele sale au ocupat cel mai mult timp prima poziţie în topurile britanice, potrivit Smart Radio, care păstrează un loc special pentru muzica acestuia în playlist.

Starul pop în vârstă de 28 de ani, care era prea puţin cunoscut în urmă cu zece ani, a fost onorat cu premiul Official Chart Record Breaker pentru cele 12 hituri cu care a reuşit să se situeze pe primul loc în topurile britanice. În ultimii zece ani, Ed Sheeran a petrecut, în total, 79 de săptămâni în vârful clasamentelor.

Pe locul al doilea se află Sir Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, iar, pe locul al treilea, se află cântăreţul canadian Justin Bieber, arată contactmusic.net.

''Mulţumesc pentru toată susţinerea pe care fanii mi-au acordat-o în ultimii zece ani. Sper că aşa vor arăta topurile şi în următoarea decadă", a fost mesajul pe care Ed Sheeran, aflat în pauză muzicală, l-a transmis fanilor.

Tot Ed a revendicat şi titlul pentru cea mai difuzată piesă din Marea Britanie din deceniul care se apropie de final, "Shape of You", extrasă de pe albumul său "Divide".

Ed Sheeran, care şi-a lansat anul acesta un nou album, "No. 6 Collaborations Project", deţine patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop şi a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.

