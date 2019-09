ASCULTĂ SMART RADIO | Înregistrarea unui legendar concert susţinut de Bruce Springsteen în 1978, lansată pe piaţă

Înregistrarea unui legendar concert susţinut de Bruce Springsteen în 1978, la Capitol Theatre din Passaic, New Jersey, va fi lansată pe piaţă, arată Smart Radio, păstrând un loc special interpretului american în playlist-ul zilei.

Este vorba despre un concert susţinut alături de E Street Band pe 19 septembrie 1978, în cadrul turneului Darkness on the Edge of Town. Spectacolul a fost difuzat de mai multe staţii de radio americane, motiv pentru care a fost, în câteva săptămâni, repede imprimat pe vinil şi vândut în magazine muzicale obscure ale căror proprietari nu le păsa de noţiunea dreptului de autor.

La 41 de ani de la acel concert, Bruce Springsteen a decis însă să lanseze oficial înregistrarea, remasterizată, care va fi disponibilă în magazinul de pe site-ul său, potrivit rollingstone.com.

Potrivit specialiştilor, acesta a fost unul dintre cele mai bune concerte susţinute de Springsteen, iar, printre altele, a inclus hituri precum "Thunder Road", "Racing In the Street" şi "Because The Night".

Bruce Springsteen s-a născut pe 23 septembrie 1949, în Statele Unite, şi este compozitor, cântăreţ şi chitarist. Springsteen a devenit celebru în lumea întreagă datorită stilului său muzical, în care rock-ul este combinat cu influenţele pop, iar versurile romantice, cu sentimentele patriotice americane sau cu dragostea artistului pentru oraşul lui natal, New Jersey. Maniera lui foarte reuşită de a cânta despre problemele obişnuite din viaţa cotidiană a oamenilor i-a adus numeroase premii, printre care 18 Grammy şi un Oscar. Cele mai celebre albume ale lui Springsteen sunt "Born to Run" (1975) şi "Born in the USA" (1984). Springsteen a vândut peste 65 de milioane de albume în Statele Unite şi peste 120 de milioane în lumea întreagă.

Piesele lui Bruce Springsteen se regăsesc în playlist-ul Smart Radio.

