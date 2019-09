ASCULTĂ SMART RADIO | Lucy Dacus marchează aniversarea lui Bruce Springsteen cu un cover al piesei "Dancing in the Dark"

Artista indie rock americană Lucy Dacus marchează aniversarea lui Bruce Springsteen cu un cover al piesei "Dancing in the Dark", arată Smart Radio, care păstrează un loc pentru muzica legendei "The Boss" în playlist-ul zilei.

17 afişări