ASCULTĂ SMART RADIO | Madonna nu a mai fost primită la propria sa petrecere în Sidney

Madonna nu a reuşit să intre la propria sa petrecere din cauza legii din Sidney care interzice intrarea la o petrecere după ora 1.30 noaptea, potrivit proprietarului unui lanţ de cluburi de noapte, a anunţat vineri Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica acesteia în playlistul zilei.

"Madonna îşi rezervase un club pentru petrecerea de după concert. A ajuns după 1.30 dimineaţa, a ajuns la 1.45 şi nu am putut să-i permitem să intre la propriul eveniment din cauza legii. Cât de jenant este acest lucru?!”, a spus Justin Hemmes, proprietarul unui lanţ de cluburi de noapte din Australia.

Omul de afaceri a fost interogat vineri de o comisie parlamentară în legătură cu efectele pe care le are legea privind restricţiile nocturne asupra economiei locale.

Hemmes a spus că restricţiile aplicate localurilor au ajuns ”o ruşine de nivel internaţional”.

Printre cei care au păţit acelaşi lucru potrivit omului de afaceri s-ar număra echipa de fotbal Chelsea, atunci când antrenorul a ieşit afară să dea un telefon şi nu a mai fost primit în club din cauza legii, ca şi cântăreţul Justin Bieber.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cântăreaţa cel mai bine vândută în secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

