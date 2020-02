Ascultă SMART RADIO | Rihanna, premiată pentru acţiuni umanitare: Doar împreună putem să îndreptăm ce nu merge

Rihanna a fost premiată pentru acţiuni umanitare. ”Doar împreună putem să îndreptăm ce nu merge”, arată Smart On Trend, păstrând un loc special pentru piesele interpretei în playlist.

Cântăreaţa Rihanna a primit Premiul preşedintelui pentru contribuţii umanitare la ceremonia de decernare a distincţiilor NAACP Image. “Dacă e ceva ce am învăţat, atunci acel lucru este că împreună putem să îndreptăm lucrurile care merg prost în lume”, a spus Rihanna.

Distincţia a fost acordată de The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Interpreta a atras atenţia prin discursul pe care l-a susţinut la decernarea premiului preşedintelui NAACP Image 2020. Distincţia răsplăteşte susţinerea arătată de Rihanna pentru cauze umanitare.

“Astă seată nu e vorba chiar despre mine, pentru că scopul este mai înalt decât propria mea persoană, nu-i aşa?”, a spus cântăreaţa în discursul care a durat trei minute.

“Nu e un ţel mai înalt decât noi toţi împreună, dar este mai mult decât ceea ce m-ar privi pe mine, pentru că rolul meu este doar o mică parte din tot ceea ce se face în lume şi din ceea ce încă mai este de făcut”, a spus Rihanna.

Rihanna a înfiinţat în 2012 Fundaţia Clara Lionel, o organizaţie non-profit care poartă numele bunicii sale. Fundaţia finanţează programe educaţionale în diferite locuri din lume şi a strâns milioane de dolari în cadrul galei anuale Diamond Ball.

“Dacă e ceva ce am învăţat, atunci acel lucru e că împreună putem să îndreptăm lucrurile care merg prost în lume. Nu avem cum s-o facem separat. Nu pot să spun cât trebuie de răspicat. Nu avem cum să lăsăm să domine lipsa de sensibilitate, afirmaţiile de genul «dacă e problema ta, nu-i a mea», «e problema femeii», «e grija celor de culoare», «e problema săracilor»”, a arătat Rihanna.

”Câţi dintre noi, din această sală, avem colegi şi parteneri, prieteni de altă rasă, sex, de altă religie? Ridicaţi mâna? Vă împăcaţi unii cu alţii, nu? Le place de voi? Ei bine, asta e şi problema lor. Aşa că atunci când protestăm şi scriem despre toate cazurile de tipul celui al Atatianei Jefferson sau al lui Michael Brown Jr, spuneţi-le prietenilor să-şi caute un loc”, a notat artista.

Rihana este cântăreaţă, actriţă şi femeie de afaceri. Este considerată unul dintre muzicienii cei mai de succes ai ultimelor decenii, cifrele sale de vânzări depăşind 250 de milioane de discuri. Este fondatoarea Fundaţiei ”Clara Lionel” şia a mărcii de cosmetice Fenty Beauty dar şi a casei de modă Fenty în cadrul LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton.

