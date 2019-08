Ascultă SMART RADIO. Solistul trupei Imagine Dragons a propus un festival muzical împotriva violenţei şi armelor

Solistul trupei Imagine Dragons, Dan Reynolds, a propus un festival muzical împotriva violenţei şi armelor, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica trupei americane în playlistul zilei.

Dan Reynolds, cunoscut atât în calitate de solist al trupei Imagine Dragons cât şi pentru implicarea sa în ceea ce priveşte problemele sociale, a propus să se organizeze un festival care să militeze împotriva violenţei produse de armele de foc. Muzicianul şi-a formulat ideea pe Tweeter vorbind despre eşecul organizării concertului care ar fi aniversat jumătate de secol de la adunarea istorică a muzicienilor la Woodstock.

“După eşecul Woodstock pun această întrebare: Ce artişti/vorbitori sunt dispuşi să cânte gratis (găsim noi nişte bani la corporaţii ca să acoperim costurile pentru echipele tehnice şi transport) pentru un festival care să strângă fonduri pentru organizaţiile care luptă pentru o nouă legislaţie legată de arme”, a întrebat Reynolds.

Artistul a explicat faptul că festivalul nu are intenţii politice (mai târziu s-a corectat şi a precizat că a vrut să spună non-partizan): E un festival care priveşte faptul că ne sunt omorâţi oamenii. Şi asta trebuie să înceteze. Sincer. O să fie nevoie ca artiştii şi persoanele influente să ia atitudine. Pentru că legiuitorii nu o fac”, a scris solistul.

Mai mulţi artişti i-au răspuns şi s-au arătat interesaţi. Printre aceştia The Head and The Heart, Zedd, Super Whatevr, Garrison Starr, Alli Fitz, Sir Sly, Mt. Joy, Rituals of Mine şi I Don't Know How But They Found Me, notează platforma Billboard.

Reynolds este cunoscut şi în calitate de activist, pledând pentru drepturile LGBTQ şi finanţând LoveLoud Festival .

Imagine Dragons este o trupă americană pop-rock din Las Vegas. Este compusă din vocalistul Dan Reynolds, chitaristul Wayne Sermon, basistul Ben McKee şi percuţionistul Daniel Platzman. Trupa a ajuns cunoscută după lansarea înregistrării single ”It's Timeă, urmată de albumul de debut ”Night Visions”, în 2012. Revista Rolling Stone a numit piesa "Radioactive", a trupei ”cel mai mare hit rock al anului”. Imagine Dragons a încheiat anul 2018 pe prima poziţie a topului Billboard Year dedicat trupelor.

