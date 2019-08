ASCULTĂ SMART RADIO | Trupa Portishead preferă să marcheze cu discreţie 25 de ani de la debutul discografic

Trupa Portishead preferă să marcheaze cu discreţie 25 de ani de la debutul discografic, anunţă Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica trupei britanice în playlistul zilei.

Trupa Portishead a debutat cu albumul ”Dummy” în 1994, în acelaşi an în care ieşeau pe piaţă ”Parklife” al celor de la Blur şi ”Definitely Maybe”, de la Oasis.

Presa britanică a marcat un sfert de secol de la lansarea ”Dummy”, pe 22 august, 1994, invitându-i pe componenţii trupei din Bristol să vorbească despre succesul proiectului pe care îl ţin pe piaţă cu întreruperi din 1991. Trupa nu a mai lansat un album din 2008 şi nu a mai apărut în concert din 2015. Cea mai recentăPpiesă pe care au lansat-o a împlinit deja trei ani. A fost ”SOS”, o prelucrarea întunecată după melodia consacrată de suedezii de la ABBA.

“Nu am mers la petreceri sau la premii. Nu am încercat niciodată să ajungem celebri. Am câştigat premiul Mercury şi a fost al naibi de stânjenitor. Ne-a dovedit o chestie. Nu eram genul ăla de oameni”, a explicat Geoff Barrow pentru The Independent.

Trupa nu a pregătit niciun fel de material aniversar, o relansare a albumului din 1994 având deja loc în 2014.

Originară din Bristol, trupa Portishead este compusă din Beth Gibbons (vocal), în vârstă de 54 de ani, Geoff Barrow (clape), în vârstă de 47 de ani, şi Adrian Utley (chitară, bas), în vârstă de 62 de ani. Grupul a lansat două albume de studio, "Dummy" (1994, cel mai mare succes de critică şi public) şi "Portishead" (1997), şi unul live, "Roseland NYC Live" (1998). Ulterior, membrii trupei Portishead (care îşi datorează numele de la oraşul în care a crescut Barrow) s-au orientat spre cariere solo. În cea de-a doua jumătate a anilor '90, Portishead a lansat stilul trip hop (caracterizat printr-un amestec de hip hop, jazz şi soul), alături de alte trupe de artişti precum Massive Attack, grup originar tot din Bristol.

Trupa a lansat numai trei albume, cel mai recent fiind ”Third”, în 2008.

