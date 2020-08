Atelier de ornitologie pentru copiii cu deficienţe de vedere. Participanţii au fost învăţaţi să recunoască păsările după sunetele produse

10 copii au participat la atelierul de ornitologie organizat miercuri, în curtea Grădinii Botanice din Galaţi. La început, participanţii au inspectat tactil mulaje şi păsări împăiate ca să se familiarizeze cu activitatea. Apoi au participat la un antrenament audio pentru a identifica cântecul păsărilor, iar la final au făcut o plimbare în parc pentru a testa cunoştinţele dobândite. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi.



„Ciripituri în natură îşi propune să promoveze crearea unor materiale de studiu adaptate nevoilor speciale ale elevilor cu deficienţe de vedere. În această primă fază a proiectului ne propunem să creăm, împreună cu specialişti ornitologi, o serie de 10 lecţii despre păsările din România. Materialul va fi complet accesibilizat pentru elevii cu deficienţe de vedere, combinând texte cu caractere mari, fişiere audio cu sunete specifice fiecărei specii de păsări şi materiale tactile cu ilustraţii în relief... Am fost plăcut surprins să văd că aceşti copii sunt foarte isteţi, atenţi, ştiu foarte multe, citesc mult. Pentru ei a fost ceva extraordinar, au reuşit să lege nişte cunoştinţe cu lucruri practice”, a declarat Gilbert Iscu, organizatorul atelierului Ciripituri în Natură.

Copiii au fost foarte încântaţi de idee şi s-au implicat în activitatea de la Grădina Botanică.

„Îmi plac mult păsările, în special papagalii. Cel mai mult mi-a plăcut să ating penele, sunt foarte fine, catifelate. Mi-a plăcut mult şi cântecul privighetorii şi al pupezei”, a explicat Andreea completată fiind de Filip. „Este foarte drăguţă pasărea asta. Observ că are un cioc ascuţit şi interesant. Cel mai mult îmi plac papagalii, am şi acasă doi. Îmi place ciripitul păsărilor”, a povestit Filip.

Primul atelier ornitologic a fost realizat la Muzeul Antipa din Bucureşti. Organizatorii au anunţat că în cazul în care epidemia va continua, atelierul va fi transmis în mediul online.