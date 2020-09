Barbra Streisand i-a oferit fiicei lui George Floyd acţiuni la Disney

Gianna a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care îşi arată certificatul de acţiuni de la Disney şi îi mulţumeşte cântăreţei pentru cadoul primit.

"Mulţumesc Barbra Streisand pentru pachetul meu, acum, mulţumită ţie, sunt un acţionar Disney", a scris ea.

Câştigătoarea a zece premii Grammy i-a oferit Giannei două exemplare ale albumelor sale de studio „My Name Is Barbra” şi „Color Me Barba” din 1965 şi 1966.

Potrivit Business Insider, acţiunile Disney sunt cotate în prezent la aproximativ 115 dolari. Înainte de pandemia de Covid-19, acestea costau între 140 - 150 de dolari, iar în ultima perioadă au început să crească din nou.

Nu se ştie câte acţiuni a primit Gianna de la Streisand.

Cântăreaţa nu este prima vedetă care o ajută pe Gianna după ce tatăl său a fost ucis în Minneapolis. Kanye West a sprijinit-o financiar pe fetiţă şi a deschis un fond care îi va acoperii costurile studiilor în cazul în care va merge la colegiu.

Moartea lui George Floyd, de pe 25 mai, a dus la izbucnirea unor proteste de amploare în majoritatea oraşelor din Statele Unite şi la lansarea mişcării Black Lives Matter.