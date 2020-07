VIDEO: Benedict Cumberbatch intră într-un magazin de benzi desenate, îmbrăcat ca Dr. Strange

Benedict Cumberbatch a devenit unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood în ultimii ani. Iar englezul a dat lovitura cu rolul din Dr Strange. Umorul personajul din seria Marvel nu îl părăseşte pe Cumberbatch nici în viaţa reală. În timpul filmărilor la Dr Strange, actorul a intrat într-un magazin de benzi desenate şi a cerut un job. Clipul a fost postat în premieră chiar de directorul filmului şi are deja 1.5 milioane de vizualizări în câteva ore.

„Dacă filmul nu va avea succes, pot să vin aici să lucrez cu voi?”, întreabă Benedict Cumberbatch. „Mereu avem nevoie de oameni buni”, îi răspunde un angajat al magazinului.

Never before shown moment.



While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1