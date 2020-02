Berlinala 2020: Cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu va fi proiectat în premiera mondială

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin debutează joi. Timp de zece zile, sunt programate 340 de pelicule, iar noua conducere a festivalului a insistat să marcheze schimbarea de direcţie printr-o nouă concepţie grafică a afişelor, noi săli de proiecţie şi noi secţiuni.

Competiţia internaţională programează 18 filme aflate în cursa pentru Ursul de Aur. Trei dintre acestea au acţiunea plasată în Berlin.

Spre deosebire de ultimii ani, când organizatorii se bazau pe apariţia unei vedete hollywoodiene, în 2020, producţiile americane invitate sunt filme independente, fără nume mari.

Cele mai cunoscute nume se regăsesc în distribuţia producţiei britanice „The Roads Not Taken”, regizată de Sally Potter. Pe genericul filmului se întâlnesc Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek şi Laura Linney.

Jeremy Irons este preşedintele juriului la această ediţie, care reprezintă debutul echipei formate din Carlo Chatrian, în calitate de coordonator artistic, şi Mariette Rissenbeek, ca manager.

Considerat, alături de festivalurile de la Cannes şi Veneţia, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de film, Berlinala a inclus pentru cea de-a 70-a ediţie o selecţie consistentă din creaţia regizoarelor contemporane.

„Scopul meu este să asigur o platformă pentru filme. Vrem să facem loc pentru diversitate”, a comentat Carlo Chatrian, coordonator artistic al festivalului.

Printre celebrităţile care şi-au programat apariţia la Berlinală se numără Helen Mirren, care va primi o distincţie pentru toată cariera, şi Hillary Clinton, care lansează un documentar în cinci părţi despre viaţa sa.

Controversele acestei ediţii sunt legate de revelaţiile privind trecutul nazist al fondatorului manifestării, Alfred Bauer. Festivalul a şi renunţat la asocierea unuia dintre premiile sale cu Bauer, după ce presa germană a dat publicităţii detalii legate de legăturile acestuia cu partidul nazist.

Români în competiţii

„Malmkrog”, cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, are premiera mondială vineri la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. O ecranizare de epocă cu un scenariu original după un text rusesc jucat în limba franceză, filmul Malmkrog va fi proiectat în premieră mondială vineri, la ora locală 11.30, în prezenţa regizorului Cristi Puiu. Următoarele proiecţii vor avea loc pe 22, 23 şi 29 februarie.

„Malmkrog” deschide secţiunea Encounters a Berlinalei şi intră în competiţie cu alte 14 filme din întreaga lume. Este până în prezent cel mai provocator proiect al regizorului Cristi Puiu: o ecranizare de epocă, cu un scenariu original, o adaptare după „Trois entretiens” de Vladimir Soloviov (1853–1900), filmat timp de 40 de zile la conacul Apafi din satul Mălâncrav (Sibiu).

„Malmkrog”, „o interogare asupra cinematografiei şi memoriei” – aşa cum declară regizorul Cristi Puiu –, este construit în jurul a cinci personaje, iar actorii vorbesc în limba franceză – doar câteva replici fiind în germană, rusă şi maghiară. Decorul şi costumele redau atmosfera începutului de secol XX din Transilvania.

„Provocarea a fost să înţeleg într-un timp foarte scurt lumea imaginată de Cristi Puiu. Am discutat mult despre culoare şi am avut şi un cod al culorilor stabilit de comun acord care, cred şi sper, că a reuşit să transforme personajele în simboluri”, a declarat pentru presă designerul de costume Oana Păunescu.

Din distribuţie fac parte Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot şi István Téglás. Malmkrog este o coproducţie România, Serbia, Elveţia, Suedia, Bosnia şi Macedonia de Nord.

Cristi Puiu a regizat „Marfa şi banii” (2001), „Moartea Domnului Lăzărescu” (2005), film câştigător al Premiului Un Certain Regard la Festivalul Internaţional de la Cannes, Aurora (2010), „Sieranevada” (2016), propunerea României la Premiile Oscar. Este considerat deschizătorul de drum al Noului Val în cinematografia românească. A fost distins cu titlul Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor de către ambasadorul Franţei în România, Henri Paul, în anul 2011 şi decorat cu Ordinul de Merit în Grad de Cavaler de statul român în 2006.

Şi pelicula „Tipografic Majuscul”, de Radu Jude, are premiera internaţională pe 22 februarie la Berlinala 2020. Filmul lui Radu Jude, inclus în secţiunea competiţională Forum, va rula în festival şi în zilele de 24 şi 29 februarie şi 1 martie. Cineastul român este prezent în secţiunea Forum şi cu filmul „Ieşirea trenurilor din gară”, realizat în colaborare cu istoricul Adrian Cioflâncă.

Radu Jude va participa şi la Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice, în cadrul căreia sunt reuniţi producători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume, cu proiectul de lungmetraj „Somnambulii”.

„Tipografic Majuscul”, o adaptare după spectacolul documentar omonim semnat de Gianina Cărbunariu, va avea premiera în cinematografele din România pe 21 februarie 2020.

Filmul pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii. Una este povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu creta o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Povestea lui e pusă în scenă aşa cum a reconstituit-o Gianina Cărbunariu din dosarul lui de Securitate. A doua este povestea oficială a României: imagini din arhiva Televiziunii Naţionale, din aceeaşi perioadă.

Din distribuţia celui de-al şaptelea lungmetraj semnat de Radu Jude fac parte actorii Şerban Lazarovici, Bogdan Zamfir, Ioana Iacob, Şerban Pavlu, Robert Arsenie, Bogdan Romedea, Alexandru Bîscoveanu, Alexandru Potocean, Silvian Vîlcu, Ion Rizea, Rareş Hontzu, Claudia Ieremia, Irina Vacarciuc, Doriana Talmazan, Gabriel Spahiu, Gabriel Răuţă şi Constantin Dogioiu.

Scenariul este semnat de Radu Jude şi Gianina Cărbunariu, director de imagine este Marius Panduru, montajul este realizat de Cătălin Cristuţiu, Irina Moscu s-a ocupat de scenografie şi Dorin Negrău de costume. Producător este Ada Solomon.

Radu Jude şi istoricul Adrian Cioflâncă au regizat lungmetrajul documentar „Ieşirea trenurilor din gară”, programat în premieră pe 26 februarie în cadrul Festivalului, în secţiunea competiţională Forum. Premiera va avea loc la CinemaxX 4, de la ora locală 19.00, iar filmul va rula în festival şi în zilele de 27 şi 29 februarie şi 1 martie. Pe 27 februarie, va fi proiectat la Delphi Filmpalast, de la ora 15.00, pe 29 februarie, va rula la Cubix 5, de la ora 10.00, iar pe 1 martie, la CinemaxX 6, de la ora 18.30.

„Ieşirea trenurilor din gară” este un film de montaj compus în întregime din fotografii de arhivă şi documente referitoare la Pogromul de la Iaşi din iunie 1941. Prima parte a filmului e alcătuită din fotografii ale victimelor, însoţite pe coloana sonoră de declaraţii şi mărturii despre soarta lor. Partea a doua, mai scurtă, reprezintă un montaj din fotografii realizate în timpul Pogromului, unele dintre ele inedite.

Scenariul şi regia sunt semnate de Radu Jude şi Adrian Cioflâncă, sunetul este realizat de Dana Bunescu, iar montajul de Cătălin Cristuţiu. Producători sunt Ada Solomon, Carla Fotea şi Radu Jude, iar producător asociat este Adrian Cioflâncă.

„Ieşirea trenurilor din gară” este o producţie microFILM şi nomada.solo şi va avea premiera în cinematografele din România în toamna acestui an.

Radu Jude participă şi cu un proiect la Târgul de film, care are loc tot în cadrul Festivalului. Proiectul său este „Sleepwalkers” (Somnambulii), pe care cineastul l-a prezentat ca „o comedie populară despre sex, tehnologie şi societate”. În acelaşi Târg vin cu proiectele unor viitoare filme câştigătoarea Ursului de Aur din 2018, Adina Pintilie („Death and the Maiden”) şi regizoarea, născută în Republica Moldova, Ana-Felicia Scutelnicu („Transit Times”).

Regizor şi scenarist, Radu Jude a realizat o serie de scurtmetraje, între care „Lampa cu căciulă” (câştigător a peste 50 de premii la festivaluri internaţionale) şi „Alexandra” (selectat la Clemont-Ferrand, premiat la Oberhausen). Lungmetrajul său de debut - „Cea mai fericită fată din lume” (2009) - a primit premiul CICAE la Berlinala 2009. În 2011, el a regizat şi produs mediumetrajul independent „Film pentru prieteni”, care a fost urmat de lungmetrajul „Toată lumea din familia noastră” (2012), prezentat în premieră mondială în secţiunea Forum de la Berlinală.

Pelicula „Aferim!” (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. Ea a fost urmată de „Inimi cicatrizate” (2016), care a fost recompensată cu două premii la Locarno IFF şi pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de documentarul „Ţara moartă” şi de lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary. Pentru acesta din urmă, Radu Jude l-a avut drept consultant pe istoricul Adrian Cioflâncă.

Adrian Cioflâncă este director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” şi membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dar şi cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004) şi expert în Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005, este membru în delegaţia României la International Holocaust Remembrance Alliance. A fost Tziporah Wiesel Fellow la United States Holocaust Memorial Museum din Washington (2009).

Între 2010-2012, a fost director de departament la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. A editat şapte volume, în colaborare, cel mai recent dintre ele fiind „Istoria recentă altfel. Perspective culturale” (Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă, coordonatori, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013). A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, violenţă politică, istorie culturală şi teoria istoriei. A fost consultant şi documentarist pentru mai multe filme şi spectacole de teatru.

Radu Jude, câştigătoarea Ursului de Aur în 2018, Adina Pintilie, şi Ana-Felicia Scutelnicu, de la Chişinău, participă în Berlinala Co-Production Market cu prezentări ale creaţiilor pe care le pregătesc.

Cea de-a 70-a ediţie a Berlinalei se va desfăşura între 20 februarie şi 1 martie 2020.

