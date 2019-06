„Bestia” de la Casa Albă, îmblânzită de motanul Larry. Uriaşa problemă de securitate care a perturbat programul vizitei lui Trump la Londra | VIDEO

Donald Trump a mers, marţi, la reşedinţa din Downing Street nr. 10 pentru o întâlnire oficială cu premierul britanic Theresa May, iar, la plecare, a fost nevoit să aştepte, întrucât motanul se tolănise sub limuzina prezidenţială, cunoscută ca "The Beast" (bestia).

Felina a decis să se relaxeze sub vehiculul blindat, de unde a refuzat să iasă o vreme, spre amuzamentul jurnaliştilor adunaţi în faţa reşedinţei premierului britanic, presa vorbind despre "o uriaşă problemă de securitate".

WATCH: Larry the cat, chief mouser to the Cabinet Office at No. 10, spent a bit of his morning inspecting, or just napping, under one of the US president’s limousines during the president's state visit in London. pic.twitter.com/DMzGLfyLVv