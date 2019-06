Bradley Cooper şi Irina Shayk s-au despărţit după o relaţie de patru ani

Relaţia celebrului actor Bradley Cooper şi a fotomodelului Irina Shayk s-a sfârşit după patru ani, confirmă People şi E!Online. Veştile despre despărţire apar la doar câteva zile după ce presa a relatat că Shayk s-a mutat din locuinţa lui Cooper, din Los Angeles.

Cooper, în vârstă de 44 de ani şi starul casei de modă Victoria's Secret, în vârstă de 33 de ani, au decis oficial să pună capăt relaţiei şi să rezolve pe cale amiabilă detaliile custodiei fiicei lor Lea De Seine, care s-a născut în luna martie a anului 2017, declară o sursă pentru People.

Cu doar câteva zile în urmă, o sursă a declarat pentru publicaţia The Sun că Shayk s-a mutat din casa iubitului ei împreună cu fiica sa. „Lucrurile s-au răcit semnificativ între Bradley şi Irina. Nu se înţeleg bine de câteva luni şi Irina a decis că ar fi mai bine să se mute în propriul apartament", a declarat sursa.

Cu doi ani înainte de naşterea fiicei lor, cei doi au alimentat pentru prima dată zvonuri despre o posibilă relaţie după ce au participat împreună la un spectacol pe Broadway. La scurt timp, Bradley Cooper şi Irina Shayk au fost surprinşi de paparazzi în ipostaze romantice în public, iar o sursă a afirmat pentru E!News că lucrurile evoluează rapid între cei doi.

În pofida momentelor frumoase, cele două vedete au fost ţinta a nenumărate zvonuri privind posibile probleme „în paradis”. De asemenea, zvonuri despre despărţirea celor doi au apărut pentru prima oară în timpul campaniei de promovare a filmului „A Star Is Born”, peliculă pe care Bradley Cooper a regizat-o şi în care a jucat alături de celebra cântăreaţă Lady Gaga.

Lady Gaga a fost nevoită să răspundă acuzaţiilor în cadrul unei emisiuni din Statele Unite. Întrebată de gazda emisiunii, Jimmy Kimmel, cântăreaţa a răspuns vehement că nu are nicio relaţie intimă cu actorul. „Sunt un artist şi cred că eu şi Bradley ne-am făcut treaba bine. V-am păcălit pe toţi”, a afirmat Lady Gaga, în timpul emisiunii Jimmy Kimmel Live.

În cele din urmă, se pare că nu doar filmul premiat cu un Oscar ar trebui învinuit pentru despărţirea celor doi. Potrivit unei surse pentru People, Cooper şi Shayk vorbesc de foarte mult timp despre o despărţire.

„Au petrecut timp separaţi unul de celălalt pentru a vedea cum s-ar simţi”, a spus o sursă din interior pentru E!News. „Au investit foarte mult în relaţia lor şi este foarte dificil să îi pună capăt. Cei doi îşi iubesc enorm fetiţa şi acest lucru nu se va schimba orice ar fi”, a adăugat sursa.

Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes "Alias", dar şi al celui din surprinzătoarea serie "Marea mahmureală/ The Hangover", lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane şi în "Scenariu pentru happy-end", "Ţeapă în stil american" şi "Loveşte şi fugi". Cooper a fost nominalizat de şapte ori la premiile Oscar, cel mai recent anul acesta, pentru "A Star Is Born", în calitate de scenarist, producător şi actor.

Cooper a fost căsătorit cu actriţa Jennifer Esposito, din 2006 până în 2007.

La rândul ei, rusoaica Irina Shayk a fost implicată într-o relaţie de cinci ani cu fotbalistul Cristiano Ronaldo, cei doi despărţindu-se la începutul anului 2015.

