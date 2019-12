Cadoul neaşteptat primit de angajaţii unei agenţii imobiliare. Momentul în care compania îi surprinde cu bonusuri de 10 milioane de dolari. VIDEO

Atunci când angajaţii unei companii imobiliare din Maryland au primit misterioasele plicuri roşii, nimeni nu s-a aşteptat să găsească înăuntru o asemenea surpriză. Fiecare dintre cei 198 de norocoşi a primit un bonus de aproximativ 50.000 de dolari, suma totală oferită de conducerea companiei ridicându-se la 10 milioane de dolari, a relatat CNN.

This is shared equity. Imagine if every corporation shared their windfalls among their employees? We'd have a different country: