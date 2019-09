Cântăreaţa Beyoncé va lansa documentarul "Making the Gift"

Cântăreaţa americană Beyoncé va lansa documentarul "Making the Gift", care va prezenta povestea albumului ei "The Gift", inspirat de pelicula "Regele Leu/ The Lion King", de Jon Favreau, anunţă Smart Radio, păstrând un loc pentru piesele artistei în playlistul zilei.

