Cea mai lungă croazieră din toate timpurile va dura 9 luni şi va atinge 150 de destinaţii şi 11 minuni ale lumii. Cât costă un loc în cursa vieţii

„Serenade of the Seas” porneşte din Miami pe 10 decembrie 2023, călătoria urmând să se încheie abia pe 10 septembrie anului următor, ridicând ştacheta pentru croazierele mondiale. Ultimate World Cruise va include 57 de noi destinaţii pentru companie, precum şi porturi neobişnuite, precum Qaqortoq din Groenlanda, şi Shimizu, Japonia, poarta de intrare către Muntele Fuji.



„Aceasta este croaziera croazierelor”, a anunţat Michael Bayley de la Royal Caribbean International. „Acum, mai mult ca niciodată, oamenii au decis să călătorească în lume şi să recupereze timpul pierdut”.



Rezervările sunt deja deschise, cu preţuri variind de la 60.000 la 120.000 de dolari de persoană, pachetul de bază. Se pot face rezervări pentru întregul traseu, de 9 luni, sau una dintre cele patru rute de două sau de trei luni.



„Round the Horn: Americas and Antarctica Expedition” pleacă din Miami pe 10 decembrie 2023 şi ajunge la Los Angeles pe 11 februarie 2024, după ce a făcut un tur pe trei continente, 36 de destinaţii şi patru minuni ale lumii, inclusiv Chichen Itza din Cozumel, în Mexic, şi Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro.



Expediţia „Minunile Asiei şi Pacificului” pleacă pe 11 februarie 2024 din Los Angeles şi soseşte pe 9 mai în Dubai prin Oceania, Polinezia şi Hawaii.

„Comorile din Orientul Mijlociu şi minunile expediţiei Mediterane”, cu plecare din Dubai, va ajunge pe 10 iulie 2024 la Barcelona, după ce va face o oprire în oraşul pierdut Petra, Iordania, Giza, Egipt, Roma şi Cannes.