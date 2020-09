Într-un prim-studiu de acest fel al compoziţiei biioerosolului din Oceanul de Sud, cercetătorii de la Universitatea de Stat din Colorado au identificat o regiune atmosferică care rămâne chiar şi acum neschimbată de activitatea umană.

Există o strânsă conexiune între vreme şi climă, fiecare regiune având specificul ei. Pe măsură ce climatul se schimbă din cauza activităţii umane, oamenii de ştiinţă şi cercetătorii fac mari eforturi pentru a găsi un colţ al Pământului rămas intact.

Prof. Sonia Kreidenweis şi echipa sa bănuiau deja că răspunsul căutărilor lor ar putea fi undeva în zona Antarctică, dar dovezile obţinute recent susţin ipoteza iniţială.

Poluarea aerului este cauzată de aerosoli, adică particule solide şi lichide şi gaze care rămân suspendate în aer.

Cercetătorii au descoperit că aerul „stratului de frontieră”, care formează norii joşi de peste Oceanul Antarctic, este lipsit de particule de aerosoli rezultate în urma activităţii umane, categorie ce include arderea combustibililor fosili, plantarea anumitor culturi, producţia de îngrăşăminte sau chiar eliminarea reziduurilor acvifere.

Studiul care prezintă rezultatele cercetării obţinute până la acest moment a fost publicat în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Poluarea aerului reprezintă deja o criză globală de sănătate publică şi ucide şapte milioane de oameni în fiecare an, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Studiile arată că poluarea aerului creşte riscul de boli cardiace, precum şi rata accidentelor vasculare cerebrale sau a cancerului pulmonar.

Potrivit CNN, peste 80% dintre persoanele care trăiesc în zonele urbane unde se monitorizează gradul de poluare al aerului sunt expuse la emisii toxice care depăşesc limitele considerate sigure din punct de vedere medical.