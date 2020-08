Cele mai bune filme şi seriale pe care le poţi vedea pe Netflix

Daca nu ştii la ce filme să te uiţi in weekend, Netflix iţi vine în ajutor cu top 10. Ai de unde alege, indiferent că vrei să vezi o comedie, un film de acţiune....sau poate ai poftă de o dramă. Să vedem care sunt primele trei locuri.

Ana-Maria Rus, corespondent Mediafax: Pe primul loc avem White Line,s care ne spunea povestea lui Zoe Walker, o tânără care ajunge in Ibiza pentru a cerceta dispariţia fratelui ei. Apoi nu trebuie să ratezi această comedie spumoasă, The other Missy. Tim se desparte de iubita lui şi cunoaste un fotomodel. Când se hotărăşte să o cheme cu el in vacantă îi trimite un mesaj, care ajunge din greaseală la fost lui iubită. Indiferent dacă esti pasionat sau nu de baschet, trebuie să vezi neapărat acest documentar despre evoluţia lui Michael Jordan.

Printre preferatele românilor se numără Harry Potter 1,2 şi 3. În top mai găseşti încă o comedie şi un reality show-Te iubesc tâmpitule şi Atenţie, frige!. Lista neagră şi Dulcile Magnolii, echilibrează topul cu puţină dramă.