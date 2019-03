Chris Martin, de la Coldplay, a obţinut un ordin de restricţie împotriva unei femei care îl hărţuia

Muzicianul Chris Martin, solistul trupei britanice Coldplay, a obţinut un ordin de restricţie temporar împotriva unei femei care îl hărţuia şi susţinea că are o relaţie amoroasă cu el, relatează contactmusic.net.

Chris Martin a afirmat că femeia i-a vizitat casa de mai multe ori şi că a lăsat un pachet pe proprietatea sa într-una dintre ocazii. Cântăreţul a susţinut că femeia este excesiv de agresivă şi că a devenit îngrijorat pentru siguranţa sa şi a apropiaţilor săi.

Muzicianul a declarat că a primit scrisori de la această persoană în care erau menţionaţi cei doi copii ai săi - Apple, în vârstă de 14 ani, şi Moses, în vârstă de 12 ani, din căsnicia cu actriţa americană Gwyneth Paltrow -, dar în care existau şi aluzii la suicid şi moarte şi "iluzii" cu privire la existenţa unei "relaţii amoroase" între el şi femeie.

Cererea sa a fost însoţită de o declaraţie a gărzii sale de corp, de documente care arătau cazierul femeii şi de un ordin al poliţiei, prin care i se cerea acesteia să nu se mai apropie de artist. Chris Martin a cerut ca ordinul să se aplice atât în cazul lui, al copiilor săi, cât şi al partenerei sale de viaţă, actriţa americană Dakota Johnson.

Muzicianul a obţinut un ordin de restricţie temporar, care îi interzice femeii să se apropie la mai puţin de 91 de metri de el. Decizia este valabilă pentru o lună, până la următoarea audiere la tribunal.

Chris Martin este solistul trupei rock britanice Coldplay. Aceasta a fost formată în Londra, în 1998 şi îi mai are în componenţă pe chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi bateristul Will Champion. Coldplay s-a bucurat de succes internaţional începând din anul 2000, odată cu lansarea single-ului "Yellow", de pe albumul "Parachutes", care a fost nominalizat pentru gala Mercury Prize. Grupul este cunoscut pentru piese precum "In My Place", "The Scientist", "Clocks", "Speed of Sound", "Viva La Vida" şi "Paradise". De-a lungul carierei, trupa a primit numeroase distincţii, printre care se numără nouă premii Brit, şapte premii Grammy şi şase premii MTV Video Music Awards.

