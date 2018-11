CONCERTELE lunii noiembrie în Bucureşti - de la Al Di Meola şi Havasi la Annihilator

Luna noiembrie aduce în Bucureşti concerte diverse, de la cel susţinut de interpretul de jazz Al Di Meola şi trei reprezentaţii ale pianistului Havasi la un show promis de Annihilator, cărora li se adaugă artişti precum Carla's Dreams, Eivind Aarset Quartet, Delia, Vama, The Motans şi Smiley.

Al Di Meola, unul dintre cei mai cunoscuţi chitarişti de jazz din lume, va susţine un concert la Sala Palatului, pe 27 noiembrie, într-un eveniment dedicat promovării noului său material discografic, "Opus", lansat în luna februarie.

"Acest album marchează o nouă eră în viaţa mea. Pentru prima dată, am compus muzica fiind complet fericit. Am o relaţie minunată cu soţia mea, am o fetiţă şi o familie frumoasă, care mă inspiră în fiecare zi. Cred că se simte asta în muzică", a declarat chitaristul.

Havasi revine în România cu trei concerte, ce vor avea loc la Sala Palatului, pe 23 şi 24 noiembrie. Concertul din 23 noiembrie va avea loc la ora 20.00, iar, pe 24 noiembrie, sunt programate două show-uri, la ora 14.00 şi la ora 20.00. Pianistul recompensat cu 11 discuri de platină este un compozitor strălucit şi un showman de excepţie, cu un stil ce aduce omagiu muzicii clasice, diversităţii world music, dar şi genului rock.

Una dintre cele mai cunoscute formaţii de metal din Canada, Annihilator vine în România într-un concert ce face parte din turneul de promovare a noului album, "For The Demented", iar evenimentul este programat în Club Quantic pe 19 noiembrie.

Lista principalelor concerte programate în Bucureşti în noiembrie:

1 noiembrie

Bere Gratis - Sala Palatului (20.00)

Taxi - Necenzurat - Hard Rock Cafe (21.30)

2 noiembrie

byron - Hard Rock Cafe (22.30)

Carla's Dreams - Berăria H (22.45)

3 noiembrie

Graveland - Yellow Club, Bucuresti (19.00)

Remember Cenaclul Flacăra 2018 - Sala Palatului (19.00)

Markus Schulz - Kristal Club (22.00)

Chloé / Gemini Brothers - Club Control (23.00)

5 noiembrie

Eivind Aarset Quartet - Club Control (19.30)

Pinholes - Expirat Club (21.00)

6 noiembrie

The Motans - Berăria H (22.00)

8 noiembrie

Concert aniversar "100 de ani, 100 de artişti, 100 de minute" - Sala Palatului (19.00)

Implant Pentru Refuz - Expirat Club (20.00)

Smiley - Hard Rock Cafe (21.30)

Automata Festival - Club Control (8 - 10 noiembrie, 22.00)

9 noiembrie

Psychosounds Fest 2018 - Fabrica (9 - 10 noiembrie, 20.00)

Sevdaliza - Arenele Romane (21.00)

Freddie Mercury Tribute - Hard Rock Cafe (22.30)

Fia - Hermitage Urban Spiritual Hub (20.00)

12 noiembrie

Direcţia 5 - Teatrul Naţional Bucureşti (20.00)

13 noiembrie

The Glimpse - Expirat Club (21.00)

14 noiembrie

The Ocean / Rosetta - Club Control (19.00)

Decapitated / Hatesphere / Thy Disease - Quantic Club (19.30)

Acadelia - Sala Palatului (14, 15, 16 noiembrie 20.00)

Urma - Expirat Club (21.00)

Voltaj - Hard Rock Cafe (21.30)

Me gusta Manu Chao - Berăria H (21.45)

Lino Golden - Vintage Pub (22.00)

15 noiembrie

The Mono Jacks - Expirat Club (20.00)

Omul cu Şobolani - Club Control (21.00)

Bosquito - Hard Rock Cafe (21.30)

16 noiembrie

Metal Gates Festival - Quantic Club (16 - 18 noiembrie, 19.00)

Coma - Hard Rock Cafe (21.30)

Fuego - Berăria H (21.45)

The Mission 18 Years Anniversary - Romexpo (22.00)

19 noiembrie

Annihilator - Quantic Club (19.00)

Mammal Hands - Club Control (19.30)

20 noiembrie

Pistol cu Capse - Expirat (20.00)

Still Corners - Club Control (20.00)

21 noiembrie

Red Bull Music SoundClash. Grasu XXL vs Loredana - Sala Polivalentă (19.30)

FiRMA - Expirat Club (21.00)

Orkid - Club Control (21.00)

Vama - Hard Rock Cafe (21.30)

Irina Rimes - Berăria H (21.45)

Mark Stam - Vintage Pub (22.00)

22 noiembrie

Centenarul Muzicii de Film Românesc - Sala Palatului (19.00)

Luna Amară - Club Control (20.00)

Bună seara, prieteni! - Hard Rock Cafe (21.30)

23 noiembrie

Havasi - Sala Palatului (14.00)

Mircea Vintilă & Brambura - Hard Rock Cafe (22.30)

Benise - Spirit of Spain - Circul Globus (19.00)

24 noiembrie

Dark City Nights Fabrica (20.00)

27 noiembrie

Al Di Meola - Sala Palatului (18.30)

28 noiembrie

Nicu Alifantis & Zan - Hard Rock Cafe (21.30)

29 noiembrie

Duelul Hiturilor - Sala Palatului (20.00)

ZMEI3 - Club Control (20.00)

Viţa de Vie - Hard Rock Cafe (21.30)

30 noiembrie

Awake - Clubul Ţăranului Român (21.00)

