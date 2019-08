Cum a reacţionat o poliţistă după ce a fost sunată de un bărbat, care i-a spus că urmează să fie arestată | VIDEO

Un căpitan de poliţie din North Carolina, SUA a avut „ghinionul” să fie victima unei escrocherii prin telefon, apelantul susţinând că poliţista urmează să fie arestată. Femeia s-a hotărât să profite de această oportunitate şi să o transforme într-o învăţătură de minte, scrie ABC News.

Police captain has the perfect response to scam call claiming she's about to be arrested