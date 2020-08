Mulţi şi-ar dori să iasă la terasă, dar le e frică să nu se infecteze cu coronavirus. Spaniolii au găsit totuşi o rezolvare pentru această problemă. Chelnerul de la Gitana Loca din Sevilia este perfect pentru a servi bere clienţilor pe timp de pandemie. Chiar dacă nu are inimă, pentru că este un robot. Nu are gură, nas, mâini, deci riscul de contaminare este zero.

Aşezat chiar la intrarea în bar, maşinăria, care constă într-un braţ articulat dotat cu un cleşte, te poate servi elegant cu o bere rece. Robotul a intrat în pâine din 11 mai, dată la care în Spania, ţară care a înregistrat peste 27.700 de decese din cauza coronavirusului, au început să fie relaxate măsurile de siguranţă.

Robotul atrage şi curioşi, şi clienţi, deşi barul nu are şanse să genereze încasări prea mari, având în vedere că pe terasă este permis accesul a doar 12 clienţi. Iar unii nu sunt deloc entuziasmaţi, reproşând lipsa contactului uman.

Spania ocupă locul al şaptelea în lume în topul consumatorilor de bere.