„Dacă turneul ar mai fi durat o zi, aş fi fost mort”. Elton John, despre o infecţie gravă, contractată în timp ce suferea de cancer

Muzicianul britanic Elton John a povestit că a fost pe punctul de a muri în 2017, din cauza unei infecţii declanşate după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru eliminarea cancerului la prostată cu care fusese diagnosticat, potrivit contactmusic.com.

Informaţia apare în memoriile artistului, "Me: Elton John", la care publicaţia britanică Daily Mail a avut acces înainte de lansarea pe piaţă, pe 15 octombrie.

John, în vârstă de 72 de ani, a mai scris că a fost incredibil de norocos că a trecut peste această dificultate.

"Am fost dus la Spitalul King Edward VII din Londra, unde mi s-a făcut o investigaţie prin rezonanţă magnetică. Mi s-a spus că boala era serioasă, spitalul nu avea echipamentul necesar. Am fost mutat la London Clinic. Ultima amintire este a unei hiperventilaţii, în timp ce încercau să îmi găsească vena să îmi facă o injecţie. Pe la ora 2.30 p.m., eram pe masa de operaţie, mi se drena fluidul limfatic, de data aceasta din diafragmă. Timp de două zile am stat la terapie intensivă. Apoi mi-au spus că am contractat o infecţie gravă în America de Sud şi că o tratau cu doze masive de antibiotice administrate intravenos. Dar a revenit febra. Mi-au făcut analizele... era mai serios decât credeau. Apoi au fost analize şi multe alte proceduri. Doctorii i-au spus lui David (Furnish, partenerul său de viaţă, n.r.) că mai am 24 de ore de trăit. Dacă turneul din America de Sud ar mai fi durat o zi, aş fi fost mort", a povestit în cartea sa Elton John.

După 11 zile în spital, Elton John a fost externat şi a mai trecut prin şapte săptămâni de recuperare, în timpul cărora a trebuit să înveţe din nou să meargă.

Sir Elton John susţine în prezent turneul său de adio, The Farewell Yellow Brick Road, care a debutat în 2018 şi va dura trei ani.

Într-o carieră de cinci decenii, Elton John, recompensat cu cinci premii Grammy, a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll.

El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 1998.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.