De la fashion icon, Prima Doamnă a SUA devine subiect de meme-uri. Ce a purtat Melania Trump, la a doua nominalizare a soţului său

Melania Trump nu s-a putut hotărî ce să poarte în ultima seară a Convenţiei Republicanilor, aşa că şi-a luat "ecranul verde" pe ea şi a lăsat imaginaţia internauţilor să îşi facă de cap.

După ce a susţinut propriul discurs miercuri seară la Convenţia Naţională a Republicanilor şi a fost criticată pentru ţinuta sa "de inspiraţie fascistă", prima doamnă e din nou în centrul atenţiei.

De vină de data asta este o altă alegere vestimentară ciudată, care se bate cap în cap cu restul culorilor de la eveniment: covorul roşu, steagurile roş-albastre şi chiar tema petrecerii: roşul republicanilor. Rochia Valentino pe care a purtat-o aseară este exact nuanţa folosită de studiouri pentru efectele vizuale post-producţie.

Practic, a lăsat internetul să decidă ce să pună pe ea, iar internauţii nu au dezamăgit. Au îmbrăcat-o pe Melania în statistici cu numărul de cazuri şi de decese provocate de coronavirus în Statele Unite, în poze cu Donald Trump în ipostaze stânjenitoare, în imagini de la protestele care au avut loc în ultimele luni în America sau chiar în imagini cu Joe Biden, principalul contracandidat al lui Trump la alegerile din noiembrie. De parcă n-ar fi fost de ajuns, Melania a fost surprinsă aruncând un zâmbet fals fiicei sale vitrege, Ivanka, în timp ce aceasta urca pe scenă, zâmbet urmat imediat de o privire rece şi goală.

Ceva asemănător a păţit în primăvară şi Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, taxată şi ea pentru alegerea vestimentară şi transformată instant în meme-uri, puţin mai blânde.

