De teama acuzelor privind rasismul, HBO Max a retras ”Pe aripile vântului”, unul dintre cele mai faimoase filme

Clasicul film ”Gone with the Wind/ Pe aripile vântului” (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reacţiilor negative pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare, relatează New York Times.

Filmul premiat cu 8 Oscaruri evocă o plantaţie de sclavi din Atlanta şi spune povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara şi Rhett Butler în contextul războiului civil american.

HBO Max şi compania mamă AT&T Inc au devenit îngrijorate de nedreptăţile şi tensiunile rasiale după moartea lui George Floyd, un bărbat de culoare, ucis în timp ce era arestat de un poliţist alb în Minneapolis.

”Filmul este un produs al vremurilor sale şi evocă prejudecăţi rasiale şi etnice care, din nefericire, sunt prezente şi astăzi în societate americană” a spus HBO MAX într-o declaraţie de presă. ”Când se va întoarce filmul pe platformă, va conţine o discuţie despre contextul istoric şi o denunţare a ceea ce reprezintă, dar va fi arătat cum a fost creat original, pentru că, în caz contrar, ar însemna că acele prejudecăţi nu au existat niciodată” a mai spus HBO.

”Pe aripile vântului” a fost mereu criticat de o parte a societăţii americane pentru sclavii veseli pe care îi reprezintă şi pentru că a romanţat sclavia şi războiul civil. Culmea, Hattie McDaniel a devenit prima actriţă de culoare premiată cu Oscar pentru rolul lui Mammy, sclava de casă a familiei O’Hara care deţinea plantaţia Tara.

Şi reality show-ul Cops, care îi arată pe poliţiştii americani într-o lumină favorabilă, a fost anulat de Paramount Network. În SUA era difuzat din 1989, iniţial de Fox Network, şi a devenit un adevărat simbol al poliţiei americane. Prezenta diverse momente din vieţile poliţiştilor şi cum rezolvau ei cazuri de la violeţă domestică la furturi. Un alt reality show, pro-poliţie, ”Live PD” a fost scos din grilă de A&E Network.