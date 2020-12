Decizii corecte privind alimentaţia zilnică

Bolile cronice netransmisibile reprezintă principala cauză de mortalitate în întreaga lume, insa aproximativ jumătate dintre aceste decese pot fi prevenite prin adoptarea unor măsuri, cum ar fi modificarea stilului de viaţă şi o alimentaţie sănătoasă şi echilibrată.

Starea de sănătate este adesea apreciată în funcţie de statusul nutriţional optim, obiectiv aflat la mijlocul distanţei dintre aportul şi necesarul nutriţional al fiecărui individ în parte. În condiţiile unei nutriţii optime se menţine starea de sănătate, organismul uman fiind protejat împotriva bolilor sau agresiunilor externe.

Începând cu anul 2011, Parlamentul şi Consiliul European au adoptat legea privind informarea consumatorilor asupra produselor alimentare (Regulamentul nr.1169/2011), prin menţionarea pe ambalaj a compoziţiei alimentelor şi a valorilor nutriţionale, pentru a asigura dreptul la informaţie şi îndrumare tuturor consumatorilor.

Însă, când mergem la cumpărături şi vrem să alegem alimentele mai sănătoase deseori comparăm produsele între ele şi cu toate acestea ne este dificil să ne decidem, practic aflarea celui mai sănătos produs dintre cele similare existente pe piaţă rămâne o provocare cotidiană.

Definind noţiunea de “dietă sănătoasă/aliment sănătos”, majoritatea consumatorilor se referă doar la cantitatea de grăsimi, zahăr şi sare din acestea, dar nu şi la ceilalţi macro sau micronutrienţi pe care de regulă specialiştii în nutriţie îi cunosc, dar cine are mereu la îndemână un nutriţionist când merge la cumpărături?

Ei bine, exact la asta s-au gândit şi specialiştii din alte ţări, astfel că, au implementat sisteme de inscripţionare a alimentelor, care să ajute consumatorii în alegerea informată a produselor alimentare. Unul dintre acestea este Nutri-Score, un instrument care oferă informaţii despre calitatea nutriţională a alimentului în funcţie de valorile nutriţionale raportate la 100 grame. Rolul său este de a indica valoarea nutritivă a produselor în alimentaţie, corelată cu frecvenţa de consum, şi nu de excludere a anumitor produse din alimentaţie.

Mai mult, acest sistem se bazează pe echilibrarea valorilor nutritive: limitarea aportului de alimente cu valoare nutritivă redusă şi încurajarea spre consum a celor cu calităţi nutritive.

Tabelul Nutri-Score este unul cu 5 culori, cărora le este atribuită şi o literă de la A la E. Produsele alimentare marcate cu culoarea verde sunt produse cu valoare nutritivă ridicată, iar cele marcate cu culoarea roşie conţin în proporţie ridicată ingrediente ce ar trebui limitate în consumul zilnic, spre exemplu grăsimile saturate, zahărul sau sarea.

Nutri-Score clasifica alimentele prin acordarea unui punctaj ce porneşte de la -15 pentru produsele sănătoase până la +40 pentru cele care sunt mai puţin sănătoase. Pe baza acestui scor, produsul primeşte o litera cu codul de culoare corespunzător: de la verde închis (A) la roşu închis (F). Algoritmul prin care se calculează scorul ia în considerare atât elementele pozitive, cât şi cele negative. Conţinutul de zaharuri, acizi graşi saturaţi, sare şi calorii au o influenţă negativă asupra scorului, în timp ce prezenţa fructelor, legumelor, fibrelor sau proteinelor are un impact pozitiv.

Etichetarea Nutri-Score vizează 3 aspecte. În primul rând, urmăreşte ghidarea uşoară a consumatorului în decizia achiziţionării alimentului cu valoare nutriţională mai bună facilitând compararea mai multor produse din aceeaşi gamă şi luarea unei decizii nutriţionale sănătoase (Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018). Al doilea aspect este motivarea producătorului de a imbunătăţii calitatea nutriţională a alimentului. În cel de-al treilea rând prin utilizarea lui se doreşte o mai bună comunicare între medicul nutriţionist şi pacient.

Astăzi acest model de sistem este adoptat în Franţa (unde a fost creat şi patentat), precum şi în Spania, Portugalia, Olanda, Belgia, Elveţia, Germania, Italia şi pe piaţa din Polonia.

Nutri-Score este aprobat de organizaţiile de protecţie a consumatorilor, întrucât este un sistem independent, argumentat ştiinţific şi uşor de înţeles. Studiile efectuate în Franţa dovedesc faptul că Nutri-Score contribuie la alegerea unor produse mai sănătoase.

Spanish Confederation of Cooperatives Consumers and Users (HISPACOOP) a publicat în 2019 “Estudio sobre el etiquetado nutricional frontal” unde au participat 2011 consumatori spanioli, 92% dintre respondenţi au afirmat că acest tip de etichetă îi va ajuta să realizeze o alegere mai sănătoasă.

În Belgia au fost realizate 2 studii online “The impact of the Nutri-Score nutrition label on perceived healthiness and purchase intentions”, participanţii declarând că acest sistem i-a ajutat să identifice alimentele mai sănătoase, să facă o alegere mai bună în achiziţionarea produselor, preferându-le pe cele mai sănătoase şi care aveau eticheta Nutri-Score.

Solicitările vremurilor actuale ne forţează de cele mai multe ori să luăm majoritatea deciziilor foarte rapid, iar acest fel de abordare nu duce întotdeauna la cele mai bune rezultate. Este important, aşadar, să avem la îndemână informaţiile necesare pentru a face alegerile corecte atunci când încercăm să punem în ordine aspectele importante ale vieţii noastre, precum alimentaţia. Astfel, sistemul Nutri-Score se adresează unei nevoi de mult cunoscute, dar probabil prea puţin exprimată, de a ne hrăni adecvat şi de a găsi mai uşor echilibrul în viaţa de zi cu zi.

